Ivanovici îl mitraliază pe liderul FCSB. „Dă-o-n poartă. Nu te așteaptă nimeni”

. Lucrurile puteau sta însă complet diferet. În prima repriză a returului din Danemarca, vedeta echipei, Florinel Coman, a scăpat pe contraatac, și-a scos adversarul din joc, însă nu a reușit să bage mingea în poartă.

Ocazie mare pentru FCSB la 0-0

“Eu înțeleg că îi umflăm pe jucători. Și noi asta facem la emisiune. Dar mă uitam la Florinel Coman. Degeaba ești tu jucător mare cu CFR Cluj în campionat. Când te duci la națională nu faci diferența, ai meciuri în cupele europene nu faci diferența. Mă uitam ieri. Ai două ocazii cât roata carului, fix ce îți place ție.

Adevrsarii prinși pe contra, băi, dă-o Florinele în poartă că nu te mai așteaptă nimeni. Și te miri că nu a venit nimeni să plătească clauza de 5 milioane de euro. Nu ai cum să zici de Florinel că nu are valoare, dar se pare că are valoare doar pentru Liga I”, a declarat Horia Ivanovici.

Florinel Coman are 2 goluri în 4 meciuri în actualul sezon de Liga I. Aripa stângă face leagea în campionat, însă are dificultăți la nivel internațional. Sezonul trecut, Coman a reușit 8 goluri pt FCSB în 35 partide. Majoritatea a fost înscrie în retur, atunci când Florinel și-a revenit la forma care l-a consacrat.

Coman nu are moral pentru competiție înaltă

Florinel Coman s-a dovedit a fi eficient doar în meciurile în care FCSB își domină adversarul. Prestația ștearsă a vedeti lui Becali este strâns legată de statistica meciului din Danemarca. Nordsjaelland a avut 63 la sută posesie, un procentaj care, de regulă, aparținea FCSB-ului în competiția internă.

“Mulți jucători am văzut care la meciuri amicale erau trăznet, dar când erau pe puncte, pe cupe europene… Dacă nu te țin nervii în competiție puternică, în competiție înaltă, nu poți să ai performanțe mari. Încă odată, vă repet, nu are moral de competiție înaltă.

Adică când se întâlnește cu dânsa, cu mingea, la emoții este zero, îngheață. Ai înțeles? Când se întâlnește cu dânsa la nivel înalt. La derby, la cupe, nu are moral de competiție înaltă. Aceștia sunt jucători rari. De exemplu, Octavian Popescu are moral de competiție mare. Nu e așa de mare fotbalist precum Coman, dar îl țin nervii mai bine. O greșeală mare că l-a scos ieri”, a declarat Dumitru Dragomir.

Danezii au dominat FCSB-ul la toate capitolele. 6 șuturi pe poartă la 3 și 12 la 1 pentru ocazii spre poartă sunt cifrele prin care Nordsjaelland a făcut legea pe propriul teren. La cornere, trupa lui Becali s-a văzut din nou învinsă. 8 la 4 este statistica în favoarea danezilor, .

