Jador, gest impresionant după eliminarea lui Jorge de la Survivor All Stars 2024: ”Nu mă așteptam”

Jador, gest impresionant după lui Jorge de la Survivor All Stars 2024. Cântărețul, pe numele din buletin George Papagheorghe, a declarat că nu se aștepta la așa ceva din partea rivalului său de la Pro TV.

Jador, atitudine neobișnuită după ce Jorge a ieșit din concursul Survivor All Stars 2024. Ce au dezvăluit cei doi artiști

Jador a avut o după ce Jorge a ieșit din concursul Survivor All Stars 2024. Ce au dezvăluit cei doi artiști în podcastul găzduit de fostul prezentator de la Masked Singer România pe canalul său de YouTube.

Îndrăgitul artist a declarat că nu se aștepta să fie sunat de fostul Faimos din Republica Dominicană, mai ales că au avut conflicte la filmările competiției. Și-au spus vorbe grele atunci când au fost rivali în concurs.

„Vreau să te felicit. Ești singurul om care, după Survivor, m-a sunat și și-a cerut scuze, așa că tot respectul, ești un om bun, asta spune multe despre tine. Chiar nu mă așteptam, adică…

Erai ultimul om la care m-aș fi așteptat să mă sune și să primesc și mesaje de la tine. Citeam și parcă nu îmi venea să cred, ziceam: «Băi, ăsta e Jador?»”, a declarat Jorge, în podcastul său, .

Jador și Jorge, împăcare după Survivor All Stars 2024

Jador a realizat că a greșit enorm atunci când l-a jignit pe Jorge în cadrul competiției Survivor All Stars 2024. Manelistul și-a dat seama că nu a făcut bine și că reacțiile sale la adresa cântărețului nu erau deloc justificate.

Acesta este motivul pentru care a pus mâna pe telefon și a discutat despre momentele mai puțin plăcute din reality show. Mai mult, a recunoscut că în acele clipe era supărat că echipa pierduse în fața Faimoșilor.

„M-am luat aiurea de tine, recunosc. M-am luat eu…m-am ofticat degeaba. Băi, omule, omul ăsta are o imagine, a muncit atât. Eu să fac asta…dacă aș recunoaște că eu am greșit, nu se pune nimic, așa că am mers până la capăt.

Realizam că ai lucrurile tale, că ai muncit și în viață și de când erai la Survivor”, a spus artistul de muzică de petrecere, în același podcast. Având în vedere aceste dezvăluiri Jador și Jorge demonstrează că nu își poartă pică.