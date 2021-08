Jador riscă dosar penal după ce a făcut un gest controversat pe scenă. Interpretul de muzică de petrecere a rupt o bancnotă de 100 de lei în timp ce susținea un concert.

Din această cauză, manelistul riscă să fie cercetat pentru distrugere. Fostul concurent de la Survivor România nu a știut, la momentul respectiv, că distrugerea bancnotei constituie o infracțiune.

Remus Ionuț Dumitrache, pe numele său real, este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din România. Deși se bucură de un succes răsunător, tânărul de 26 de ani are parte și de momente mai puțin plăcute.

Jador riscă dosar penal. Manelistul a făcut un gest controversat în timpul unui concert

Jador riscă dosar penal după ce , în timp ce susținea un concert. Mai mult, cântărețul s-a lăudat cu acest lucru, neștiind că a comis o infracțiune, potrivit

Gestul lui de pe scenă l-ar putea costa închisoarea de la trei luni la doi ani sau o amendă uriașă, conform noului Cod Penal, scrie sursa citată anterior.

Ruperea unei bancnote este o faptă penală. Banii nu reprezintă un bun personal, ci fac parte din masa monetară a țării. Distrugerea acestora este o faptă care se pedepsește penal.

Chiar manelistul a dezvăluit că a rupt bancnota respectivă pe scenă. Acesta a fost nemulțumit de faptul că un invitat a insistat să-i facă o dedicație și nu-l lăsa să cânte.

ar putea fi cercetat pentru distrugere, dar numai dacă autoritățile statului se autosesizează în legătură cu declarațiile lui.

„Oameni buni, am văzut foarte multe tiktok-uri în care eu am refuzat bani, în care eu am spus că nu vreau să mai cânt pentru bani…

Am rupt chiar 100 de lei pentru că cineva insista foarte mult cu bani, nu mă lăsa în pace, nu mă lăsa să cânt și să-mi fac programul, i-a luat un copil bănuții și i-am dat tot ce mai aveam în buzunar, la copii acolo, copiii care mă ascultau, care erau cu părinții.

Ce voiam să zic e că nu am ajuns și că n-o sa mă gândesc niciodată în viața mea că am ajuns… eu am refuzat banii respectivi pentru că toata lumea stă cu bani pe tine (…)”, a declarat Jador pe rețelele sociale.

Ce spune legea despre distrugerea banilor

„Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum și înlăturarea măsurilor luate se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”, se arată la articolul 253, alin. 1 din Codup Penal.

Între timp, articolul 6 arată că „acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate” (n.r. statul român în cazul lui Jador).

Cu mulți ani în urmă, doctorul Cristian Andrei a rupt în două o bancnotă de 50 de euro, în direct la TV. Acesta a încercat să demonstreze că valorile umane sunt mai importante decât banii.

Comisarul Christian Ciocan, prezent în platoul emisiunii respective, i-a atras atenția doctorului că a comis o infracțiune.

Cel mai probabil, nici Jador nu a știut că fapta lui reprezintă o infracțiune. Manelistul ar putea scăpa de pedeapsă dacă statul român nu se autosesizează.