Jamila a fost amenințată cu bătaia și moartea. Fondatoarea blogului și canalului de YouTube Jamila Cuisine se teme pentru viața ei din cauza mesajelor pe care le-a primit.

Îndrăgita bucătăreasă a postat câteva dintre mesajele amenințătoare pe care le-a primit de la internauți. Bruneta nu înțelege de ce există astfel de comportamente și a tras un semnal de alarmă pe rețelele de socializare.

Jamila, amenințată cu bătaia și moartea pe internet: „Te nenorocesc dacă te prind!”

Jamila a fost amenințată cu bătaia și moartea și a făcut publice câteva dintre mesajele pe care le-a primit. Tânăra i- avertizat pe urmăritorii ei în legătură cu astfel de oameni și este îngrozită de ce a putut vedea.

a postat câteva dintre amenințările primite de la diverse persoane și i-a avertizat pe internauți să fie foarte atenți în legătură cu copiii care au acces la internet.

„Să moară tot ce am mai scump pe casă, dacă nu te nenorocesc dacă te prind prin Militari. Jamilo, fii atentă la mine ce capac îți dau”, este unul dintre mesajele primite de Jamila.

„Jamila, ai face bine să-ți păzești spatele, căci dacă te voi prinde, nici mama ta nu te va mai recunoaște când termin cu tine”, i-a mai scris cineva Jamilei.

Jamila a tras un semnal de alarmă și a ținut să sublinieze că trimiterea unor astfel de mesaje constituie infracțiuni, indiferent dacă sunt o glumă sau nu.

„Internetul naște monștri! Acesta este al doilea comentariu de amenințare pe care îl primesc în 24 de ore. Veți spune că sunt copii si că scriu și ei ca să epateze.

Da, sunt copii, dar să scrii așa ceva unui adult pe care nu-l cunoști doar pentru distracție mi se pare oribil, groaznic! Amenințările de tipul acesta reprezintă infracțiune și se pedepsesc conform legii!

Copiii care au acces la internet ar trebui supravegheați, chiar dacă sunt mari. Apoi ar trebui EDUCAȚI! Educați ca să nu se mai comporte așa, ca să nu mai lase nimănui mesaje de tipul ăsta! Sunt mamă și mă îngrozesc!

Mă îngrozesc să văd ce fel de generație vine din urmă și cum, în loc să evoluăm, involuăm! Educația! Educația de acasă, cei 7 ani de care se tot vorbește!

Nu e ok să ameninți, nici măcar în glumă! Nu e ok să folosești internetul în felul ăsta! Nu e ok să tolerăm așa ceva!”, a scris Jamila pe pagina ei de Facebook, potrivit

Cine este Jamila, fondatoarea blogului Jamila Cuisine

Jamila, pe numele real are 34 de ani, este din București și a absolvit Facultatea de Relații Internaționale. Totodată, este pasionată de limba franceză.

Este cunoscută cu un marocan pe care l-a cunoscut în timp ce era studentă, iar pasiunea pentru gătit a început dintr-o glumă. Jamila a început să combine rețetele bunicii din Oltenia cu condimentele soacrei sale din Maroc.

În 2012 a început să posteze online rețetele și tot atunci a ajuns la numele de Jamila Cuisine. Până acum, tânăra are peste 600 de rețete și sute de mii de oameni care o urmăresc și gătesc preparatele sugerate de ea.