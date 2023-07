Jandarmeria, comunicat oficial după declarațiile lui Becali. Ce spune de FCSB – Dinamo

FCSB este . Gigi Becali nu își face griji pentru eventualele incidente, deoarece patronul roș-albaștrilor a spus că , directorul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

Jandarmeria, comunicat oficial după declarațiile lui Gigi Becali

Concret, Gigi Becali a declarat că Jandarmeria are totul sub control, iar în cazul unor incidente, va fi tras la răspundere directorul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. „Acum a venit șeful Jandarmeriei și mi-a spus că răspunde el de distrugeri, integritate, bătăi. ‘Lasă-i pe mâna mea și să vezi dacă există vreun incident’.

Că n-au timp să facă nimic, arestați, dosare, pușcărie direct!”, a declarat Gigi Becali. La scurt timp, Jandarmeria a emis un comunicat oficial prin care a confirmat discuția dintre Gigi Becali și Cătălin Stegăroiu. Totuși, prin același comunicat, Jandarmeria a anunțat că directorul general nu i-a oferit asigurări patronului roș-albaștrilor.

”În legătură cu afirmațiile lansate în spațiul public de către patronul clubului de fotbal FCSB referitoate la discuția cu directorul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, facem următoarele precizări:

„În niciun moment directorul general nu a oferit garanții”

Confirmăm faptul că a existat o discuție între persoanele în cauză, dar dezmințim categoric afirmațiile conform cărora ‘Șeful Jandarmeriei București a făcut anumite asigurări patronului FCSB’. În niciun moment directorul general nu a oferit garanții cu privire la aspectele menționate de domnul Becali.

Ceea ce a apărut în presă ca fiind o transcriere a convorbirii telefonice nu este o formă autentică a scurtei discuții purtate. În cadrul discuției, conducătorul unității noastre l-a informat pe patronul clubului în cauză, responsabil cu organizarea partidei de fotbal, de faptul că Jandarmeria va avea un dispozitiv activat de securitate, menit să combată eventuale incidente.

De asemenea, șeful Jandarmeriei Capitalei i-a solicitat persoanei în cauză îndeplinirea întocmai a obligațiilor prevăzute în articolul 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive și Jandarmeria va acționa în conformitate”, se arată în comunicatul Jandarmeriei.

Gigi Becali nu merge pe Ghencea la FCSB – Dinamo: „Mi-a zis șeful Jandarmeriei”

Iritat de amenințările celor de la CSA Steaua, Gigi Becali a hotărât inițial să meargă pe Ghencea la derby-ul FCSB – Dinamo. Totuși, latifundiarul din Pipera s-a răzgândit după discuția avută cu șeful Jandarmeriei. „Am avut două sentimente. În mod normal n-aș fi mers, dar m-au enervat cu ceva pe Facebook, că nu știu ce, că e noapte… adică vezi, dom’ne, lui Becali a început să-i fie frică. Păi îi e frică leului vreodată de pădure?

Așa că am vrut să mă duc, dar mi-a zis șeful Jandarmeriei: Domnule Becali, dumneata ești om liber, mergi unde vrei în țara asta și noi trebuie să te protejăm. Te rog, nu îi mai incita. Să se aplice legea. Dacă nu ți-o plăcea ce lege aplicăm, ai să vezi.

Atunci am hotărât, pentru a nu-i incita, să nu mai merg deloc. Am zis: Ce câștig eu?, fac ambiție cu ei?. Când eram tânăr, mă duceam în mijlocul lor. L-am luat pe ăla, pe Jean Pavel (n.r. – liderul ultrașilor Stelei), dintre 5.000 de inși. Am trimis 30, l-au luat și l-au adus la mine în lojă”, a declarat Gigi Becali.