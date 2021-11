Cu cine joacă Jaqueline Cristian în finala de la WTA Linz Open. „Contesa Dracula” va lupta în premieră pentru un trofeu

. „Contesa Dracula” s-a calificat în finală după ce a profitat de un nou abandon. . E al treilea forfait de care profită Cristian în drumul spre trofeu.

Bucureșteanca în vârstă de 23 de ani nici nu trebuia să se afle pe tabloul principal. A fost învinsă de Lesia Tsurenko în ultimul tur al calificărilor, dar i-a luat locul accidentatei Sorana Cîrstea. În drumul spre finală, Cristian a mai profitat de un abandon. S-a întâmplat în optimi, atunci când conducea cu scorul de 5-2 în primul set, dar problemele medicale au forțat-o pe Rebecca Peterson să renunțe.

Jaqueline Cristian va juca în ultimul act cu învingătoarea meciului Alison Riske – Danielle Rose Collins. Pentru „Contesa Dracula”, finala de la Linz va fi prima din carieră. Meciul va avea loc vineri, 12 noiembrie, ora de desfășurare a partidei urmând să fie anunțată ulterior.

ADVERTISEMENT

Adversara lui Jaqueline Cristian în finala de la WTA Linz Open. Românca luptă în premieră pentru un trofeu

Jaqueline Cristian (locul 100 WTA) a ratat astfel șansa de a își lua revanșa în fața Simonei Halep după singurul lor meci direct. Cele două s-au întâlnit în sferturile de la WTA Transylvania Open, acolo unde constănțeanca s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-1. În prima finală a carierei, Cristian își va măsura forțele cu o adversară pe care n-a mai întâlnit-o niciodată.

Alison Riske are 31 de ani și ocupă în prezent locul 73 în clasamentul mondial. Pentru ea ar fi a zecea finală în competiția de simplu. Spre deosebire de „Jaq”, americanca are în palmares două turnee câștigate.

ADVERTISEMENT

S-a impus în 2014, la Tianjin Open, și în 2019, la Rosmalen Championships. La turneele de Grand Slam, cea mai bună performanță a lui Riske este sfertul de finală de la Wimbledon, din 2019.

Danielle Rose Collins are 29 de ani și este mult mai bine situată în ierarhia WTA, pe locul 29. Vine tot din Statele Unite ale Americii și, la fel ca Riske, are tot două trofee în palmares. Rose Collins a câștigat singurele ei finale din carieră, ambele în acest an, la Palmero International și la Silicon Valley Classic.

ADVERTISEMENT

În Italia a învins o altă jucătoare din România, pe Gabriela Ruse, scor 6-4, 6-2. În ceea ce privește turneele de mare șlem, cel mai bun rezultat rămâne semifinala de la Roland Garros, în 2019.

Câţi bani a încasat Jaqueline Cristian pentru calificarea în ultimul act. Salt fantastic în clasamentul WTA

Pentru calificarea în finala turneului WTA Linz Open, Jaqueline Cristian a încasat un cec în valoare de 21.400 de dolari, dar și 180 de puncte WTA. În cazul în care va câștiga primul ei trofeu din carieră, „Contesa Dracula” va pleca acasă cu premiul de 43.000 de dolari și cu 280 de puncte WTA.

ADVERTISEMENT

Datorită prezenței în finala competiției din Austria, „Jaq” va face un salt fantastic în clasamentul WTA. În prezent, bucureșteanca este pe locul 100, dar începând de luni va ocupa poziția cu numărul 74. Dacă va reuși să și câștige, Cristian va urca până pe locul 61 în ierarhia mondială.

Odată cu calificarea în ultimul act, Jaqueline Cristian și-a depășit și cea mai bună performanță din carieră. Precedenta fusese pe 12 septembrie, la Karlsruhe, acolo unde a ajuns până în semifinale, dar a pierdut în fața egiptencei Mayar Sherif, scor 6-7 (3), 6-4, 4-6 cu Mayar Sherif.