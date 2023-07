Jaqueline Cristian, surpriză la WTA Praga! A eliminat principala favorită

După ce , românca a început sezonul de hard în capitala Cehiei. Acolo se joacă un turneu cu premii în valoare totală de 259.303 dolari.

Jaqueline Cristian , victorie mare la WTA Praga

În această săptămână, Jaqueline Cristian a ales să joace la WTA Praga. Sorții au fost nemiloși pentru jucătoarea noastră, trimițând-o să joace în primul tur în fața cehoaicei Marie Bouzkova, principala favorită.

Ajunsă pe , ”Draculina” a lăsat deoparte emoțiile și a trecut peste faptul că adversara sa este mult mai bine clasată (locul 39), iar întreaga arenă îi era potrivnică.

Cristian a început primul set mult mai bine și s-a distanțat la 5-2. Deși a avut ceva probleme pe final, ea și-a adjudecat prima manșă cu 6-4. Setul secund i-a aparținut cehoaicei care și l-a trecut în cont tot cu 6-4.

Decisivul a început prost pentru româncă, care s-a văzut condusă cu 3-1. Jaqueline a avut puterea să treacă peste toate problemele, a revenit și în final s-a impus cu 6-4, într-un meci care a durat două ore și 47 de minute.

Unde crede Cristian că s-a decis calificarea

La finalul partidei, Jaqueline Cristian a declarat că a fost încrezătoare că se poate impune în fața Mariei Bouzkova, în ciuda faptului că cehoiaca câștigase toate cele trei întâlniri anterioare.

”Ne cunoaștem din perioada junioratului, știam la ce să mă aștept, nu avea cum să fie ușor, am avut până acum bătălii bune. Am încercat tot ce se poate ca să mă țin de planul de joc discutat cu antrenorul meu, dar, evident, mă așteptam la un meci dur, scorul o demonstrează.

Am reușit să câștig, asta înseamnă foarte mult pentru mine. Cred că am fost foarte pozitivă, am crezut în mine până la ultimul punct și nu am renunțat în niciun moment, aceasta a fost cheia”, a spus Cristian.

În optimile de finală, românca o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre cehoiaca Barbora Palicova (229 WTA) și columbianca Emiliana Arango (181 WTA). La turneul de la Praga este prezentă și Patricia Țig (698 WTA), care o va înfrunta în primul tur pe slovaca Anna Karolina Schmiedlova (82 WTA).