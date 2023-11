Jean de la Craiova, anunț bombă de ziua lui! Manelistul pendulează între Antena 1 și Kanal D

Jean de la Craiova împlinește azi, 24 noiembrie 2023, vârsta de 53 de ani și dezvăluie, în exclusivitate pentru FANATIK, unul din marile sale proiecte de viitor. Va participa într-o emisiune cu priză la public, la unul din posturile generaliste de la noi!

Jean de la Craiova împlinește 53 de ani. Cadoul deosebit primit de la soție

Cântărețul de muzică de petrecere a vorbit cu FANATIK despre cum își petrece ziua de naștere. Ne-a zis că va fi pe frontul muncii și azi, căci are pregătită o cântare la un majorat din Capitală.

ADVERTISEMENT

De asemenea, artistul ne-a mai mărturisit și ce cadouri i s-au făcut. Cel mai mult l-au emoționat soția și fiica, oferindu-i un dar pe care îl căuta de multă vreme și credea că nu îl va mai recupera niciodată.

Este vorba despre un inel rupt, pe care Jean de la Craiova l-a căutat cu disperare. Familia l-a găsit și l-a reparat pe șestache, ascunzându-i asta manelistului! Totul a fost pus la cale ca să îl bucure de ziua lui. De asemenea, a primit și o cămășuță și un parfum, printre altele.

ADVERTISEMENT

De departe, cel mai important anunț pe care l-a făcut artistul este că a semnat cu un post de televiziune de la noi. Jean de la Craiova, din motive lesne de înțeles, căci are de respectat confidențialitatea contractului, nu a putut spune la ce post îl vom vedea de la anul. Ne-a zis doar că este vorba despre un show de durată.

Manelistul va participa într-o emisiune de lungă durată la unul din cele trei posturi principale

Aici putem da naștere multor speculații. Să pregătească un show unde e nevoie de anduranță, altul decât Survivor All Stars? Să fie vorba despre noul reality de tip Survivor de la Kanal D? L-a contactat Antena 1 pentru a face parte din distribuția viitorului sezon ? Rămâne de descoperit în următoarele luni!

ADVERTISEMENT

„Azi e ziua mea și m-am trezit mai de dimineață. O să și cânt azi, am un program de făcut în București la un majorat. M-au sunat foarte mulți, am primit foarte multe mesaje, cred că sute, mii. Cred că o să primesc în continuare multe mesaje și o să le mulțumesc la general, tuturor, pe rețelele de socializare.

M-au sunat părinții, mama. Tata aș fi vrut să-mi dea un mesaj, dar din păcate nu mai este. Am primit cadouri aseară și un tort foarte mișto de la soția și fiica mea. Am primit un cadou, un inel pe care îl căutam de un an prin casă, nu-l găseam, pentru că era rupt într-o parte.

ADVERTISEMENT

De fapt, era la soția și fiica mea, l-au reparat și eu nu știam. Asta m-a bucurat foarte mult. Am primit și eu un parfum, o cămășuță”, a declarat Jean de la Craiova, în exclusivitate pentru FANATIK.

„O să am o emisiune celebră, la un post de televiziune mișto”

În continuare, despre proiectele sale de viitor. A semnat cu o casă de producție, pe lângă emisiunea în care îl vom vedea. Artistul ne va surprinde plăcut, așa cum ne-a obișnuit, cu cel puțin 10 hituri muzicale.

„Pe plan profesional, am semnat cu o casă de producție foarte mare din România, unde trebuie să fac 10 melodii, compoziție, videoclipuri. Am foarte multe evenimente la anul.

Anul ăsta am decis să fac Revelionul în București, că de 10 ani cânt prin Diaspora și prin țară. Voi cânta la un restaurant din Bucureștii Noi. Voi fi toată noaptea cu familia și formația lângă mine.

O să încep un turneu în America și Canada, după sărbători. Apoi o să am o emisiune celebră, la un post de televiziune mișto. Cam atât. Particip la o emisiune de lungă durată”, a dezvăluit Jean de la Craiova.