“Joacă Vlad Chiricheș în locul lui Ngezana cu Rapid?”. Elias Charalambous a dat răspunsul după FCSB – Petrolul 1-0

, disputat pe Arena Națională. În urma acestui rezultat, roș-albaștrii s-au distanțat la 13 puncte de Rapid. Giuleștenii vor juca luni în deplasare cu Universitatea Craiova.

“Joacă Vlad Chiricheș în locul lui Ngezana cu Rapid?”. Elias Charalambous a dat răspunsul

“Îi felicit pe jucători pentru efortul pe care l-au făcut. A fost al treilea meci jucat într-o săptămână, a fost greu. Am spus că trebuie să știm să suferim în acest meci. La 0-0 am suferit, dar am început repriza a doua bine.

Am avut ocazii mari și în prima repriză, dar n-am reușit să le fructificăm. Jucătorii au revenit de la vestiare foarte motivați, s-au făcut câteva schimbări. Sunt fericit că Luis Phelipe a marcat azi.

Pandele a arătat destul de bine azi după ce a intrat în locul lui Radaslavescu. Vom vedea mâine ce spune doctorul despre situația lui Radaslavescu. Este un tânăr jucător care vrea să demonstreze că poate mai mult, că poate fi titular”, a declarat Charalambous.

Întrebat dacă Vlad Chiricheș l-ar putea înlocui pe Ngezana, suspendat, la meciul cu Rapid, antrenorul liderului a răspuns: “Vom vedea în timpul săptămânii cum decurc antrenamentele. Vom vedea cum se va prezenta și vom stabili dacă poate să joace. Trebuie să ne gândim la ce soluții avem”.

Siyabonga Ngezana, suspendat cu Rapid

după cartonașul galben încasat la meciul cu Petrolul. Sud-africanul a fost avertizat după un gest stupid. Pe finalul primei reprize, a șutat mingea după fluierul arbitrului, iar balonul l-a lovit pe Gicu Grozav.

Fotbalistul Petrolului s-a revoltat și acest conflict a degenerat. După câteva momente de îmbrânceli între cele două tabere, centralul Florin Andrei le-a împărțit câte un galben atât lui Ngezana, cât și lui Grozav.

În cazul în care Vlad Chiricheș nu va fi apt pentru a juca din primul minut cu Rapid, Elias Charalambous ar putea apela la variantele Mihai Lixandru sau Ovidiu Popescu. Despre Lixandru, Gigi Becali a declarat la finalul partidei că i se pare varianta ideală în cuplu cu Șut la mijlocul terenului.

Eduard Radaslevescu a fost ghinionistul serii. Mijlocașul “roș-albaștrilor” a intrat la pauză în locul lui Tavi Popescu, dar s-a accidentat la intervenția lui Garutti asupra sa. Radaslevescu a primit îngrijiri medicale, apoi a încercat să continue să joace, dar a constatat că e nevoit să ceară schimbare.