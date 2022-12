Jocurile minții! Cum a câștigat Dibu Martinez războiul psihologic la loviturile de la 11 metri în finala Argentina – Franța

Argentina este campioană mondială după 36 de ani. O . Elocventă este fie și doar această selecție. Parada cu Australia, în secvențele de final. Penalty-urile cu Olanda. Intervenția miraculoasă în fața lui Kolo Muani, în ultimul minut al prelungirilor. Dar și, tot în finală, jocul mintal cu care i-a dominat pe francezi. Forțând două ratări, decisive.

Da, dacă analizăm acum, la rece, după imaginea aceea din final, cu gestul deloc la locul lui îndreptat către francezi, Emiliano ”Dibu” Martinez este mai degrabă subiect de controversă. Pe bună dreptate.

Însă, fără ca acest lucru să îl cauționeze, pentru el nu sunt o surpriză. Lumea știe că, așa cum se spune în popor, ”n-are toate țiglele pe casă”.

Poate că este din pricina ”rădăcinilor”, cu tatăl hamal în port și mamă casnică, lucru care l-a obligat să plece de-acasă, fugind de sărăcie, la 12 ani. Sau nebunia tipică portarilor. Pe care el o transformă în ”armă”.

Cel mai bine știe psihologul său. David Presley, de la Arsenal, fosta sa echipă. Din 2018, cu el discută mereu când are o cumpănă.

Așa i-a spus Leo Messi, care l-a îmbrățișat, după sesiunea de penaltyuri cu Olanda. Fericit, a plecat și a dansat frenetic în fața fanilor dezlănțuiți. Și avea să povestească: "L-am auzit pe Van Gaal spunând: „Avem un avantaj la penalty-uri. Dacă mergem la penaltyuri, câștigăm. Cred că trebuie să-și țină gura".

Îi provocase anterior pe jucătorii acestuia, în timpul loviturilor de departajare. Iar Van Dijk, starul lui Liverpool, și Berghuis, primii doi executanți, au ratat.

La fel o făcuse și la Copa America, în vara lui 2021. În semifinalele cu Columbia. ”O să te mănânc”, i-a strigat lui Davinson Sánchez. Lui Mina i-a spus: ”Știu deja unde vei trage. Ești nervos, de-aia râzi, știu ce vrei să faci”. Iar lui Cardona, mai apoi: ”Știu unde șutezi. Ești de rahat”.

Toți trei au ratat. Argentina a jucat finala, a câștigat cu 1-0 contra Braziliei, pe Maracana. Era primul trofeu continental cu naționala pentru Leo Messi. Iar Martinez a fost portarul turneului.

Chiar dacă au fost trei lovituri de la 11 metri în timpul meciului, pentru Geir Jordet finala nu era deplină fără sesiunea decisivă de penalty-uri. Căci în timpul meciului poți folosi astfel de tactici, dar nu la nivelul în care o poți face după prelungiri.

Iar Jordet știe ce spune. Este profesor la Școala Norvegiană de Științe ale Sportului și expert în psihologia fotbalului. Și este considerat cel mai important cercetător mondial în privința loviturilor de departajare.

Evident, Argentina – Franța i-a oferit material de lucru. Iar el nu a ezitat să analizeze, pe Twitter, întreaga derulare a evenimentelor. Explicând pe larg comportamentul și tacticile folosite de Dibu Martinez pentru a câștiga războiul psihologic.

