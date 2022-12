Jorge, concurent al competiției ”Survivor”, probleme cu banii și cu soția. A ajuns și la psiholog! ”Ne-am despărțit”

Noul concurent al competiției ”Survivor” admite că a avut problemele grave generate de bani. Jorge ajunsese în punctul în care cheltuia aproape tot de câștiga, fără să poate spune stop. De asemenea, în cei 9 ani de relație ei, artistul și soția lui, Ramona s-au despărțit de nenumărate ori, motiv pentru care au apelat la ajutorul unui psiholog.

”Am avut o problemă”

de bani, pe care cu greu le-a realizat. Artistul risipea până la ultimul leu din bugetul familiei pe lucruri inutile.

”Am avut o problemă, oricât de mult aș fi încasat, cheltuiam tot. Aveam o relație diferită cu banii, ciudată, pe care am și lucrat-o la o constelație, am făcut special pentru treaba asta, de ce nu pot să țin banii care vin la mine. Nu știam cum să fac ca să îi înmulțesc, ca să fie din ce în ce mai mulți și să rămână la mine.

Și am lucrat câteva ore pe tema asta, câteva sesiuni și, da, am înțeles energia banilor, am înțeles cum să mă comport cu ei. Noi venim și cu bagaje din trecut și cu tot felul de limitări din partea celorlalți sau a familiei. Uneori nu putem să înțelegem de ce facem anumite lucruri, de ce acționăm într-un anumit fel”, a povestit, pentru , concurentul de la Survivor.

Jorge și Ramona s-au despărțit de multe ori

Celebrul interpret dă din casă și dezvăluie că . Însă, ei au ales să ceară ajutorul specialistului, mergând atât împreună, cât și separat la terapie.

”Nu am fost la un pas de despărțire, noi chiar ne-am despărțit de câteva ori. Am ajuns la consiliere, am ajuns la psiholog și separat și împreună.

Da, și e normal să facem asta, chiar și după am mai fost și recent am fost, lucrăm în continuare, amândoi avem psiholog pentru că vrem să devenim mai buni”, a spus Jorge pentru sursa mai sus citată.

Ce răni din copilărie are Jorge de vindecat?

Odată cu trecerea anilor și cu maturizarea, Jorge a conștientizat că trebuie să lucreze pentru a deveni un tată mai bun, un soț mai bun, dar și pentru a trata o traumă din copilărie despre care uitase.

”Îmi doresc să fiu un om mai bun, un tată mai bun, un soț mai bun, un artist mai bun, un antreprenor mai bun și am nevoie de ajutor, pentru că avem resurse interioare și poți să îți iei informații de peste tot, însă e nevoie de exercițiu și să te centrezi, să ai un îndrumător, unde să te duci și să îți găsești forța interioară din nou.

Am descoperit la 40 de ani o traumă din copilărie de care eu uitasem, pur și simplu mi-am adus aminte de lucrul acela, am oprit mașina, îmi venea să vărs. E ceva personal, nu pot să dau detalii despre treaba asta”, a încheiat cântărețul.