Jorge, mărturie neașteptată despre tatăl său, la 17 ani de la deces: ”A fost o chestie fantastică”

Artistul, pe numele din buletin George Papagheorghe, a făcut o mărturie neașteptată despre , la 17 ani de la deces. Fostul Faimos de la Survivor România a vorbit despre o chestie fantastică care i s-a întâmplat.

Jorge, dezvăluire surprinzătoare despre figura paternă, la 17 ani de la pierderea suferită. Ce a simțit cântărețul

Jorge a făcut o despre figura paternă, la 17 ani de la pierderea suferită. Cântărețul simte că are o legătură aparte cu regretatul său tată și spune că a avut parte de o experiență care l-a marcat până în măduva oaselor.

Se consideră o persoană norocoasă pentru că are această conexiune. La un moment dat a avut senzația că părintele său îi este aproape, motiv pentru care a plecat imediat pe plajă unde a privit stelele minute în șir.

„Sunt foarte norocos și cred că sunt din ce în ce mai norocos prin prisma faptului că am înțeles că trebuie să muncesc și să dau tot, că norocul este pentru cei care muncesc. Și tată este în continuare în sufletul meu și în viața mea.

L-am simțit de câteva ori aproape, chiar foarte aproape. E o chestie pe care n-am povestit-o până acum dar într-una din nopți, când m-am trezit, am simțit prezența tatălui meu.

M-am îndreptat către malul mării și acolo am stat câteva secunde ca și când am stat lângă tata și ne uitam amândoi la valuri”, a declarat Jorge pentru . Vedeta îi simte lipsa bărbatului și acum.

Jorge, conexiune specială cu regretatul său tată

„Pentru mine, momentul ăla, de fiecare dată când mi se face dor de tata, mă duc cu gândul acolo, cum am stat noi doi pe malul mării și ne uitam la stele. A fost o chestie fantastică pe care nu credeam că o să o trăiesc vreodată”, a mai spus Jorge.

Deși au trecut 17 ani de când nu mai trăiește tată său, artistul susține că anul ăsta a avut parte de „niște chestii fabuloase”. Celebrul cântăreț simte o binecuvântare continuă și este recunoscător pentru ce simte.

Mai mult decât atât, Jorge îi mulțumește lui Dumnezeu pentru tot ce are în prezent. Fostul prezentator TV are o familie reușită cu a doua soție, Ramona Prodea, care i-a dăruit un băiat. Artistul are și o fată din primul mariaj.