Jorginho în lacrimi după ratarea calificării la Mondial: „Aceste greșeli mă vor urmări tot restul vieții”

Mijlocașul Jorginho și-a găsit cu greu cuvintele la finalul meciului Italia – Macedonia de Nord 0-1, din din Qatar. El a declarat că greșelile îl vor marca tot restul vieții.

Macedonia de Nord a furnizat surpriza calificărilor pentru Campionatul Mondial 2022, care va avea loc în Qatar între 21 noiembrie și 18 decembrie.

Clasată pe locul 2 în Grupa J, din care a făcut parte și România, Macedonia de Nord a învins Italia și va întâlni Portugalia, tot în deplasare, pentru un loc la turneul final.

„Doare când mă gândesc la ratarea calificării. Încă nu-mi iese din cap și mă va bântui pentru tot restul vieții”, a spus el pentru RAI Sport, citat de .

„Am avut ocazia să ajut naționala de două ori (n.r. – cu referire la penaltyurile ratate cu Elveția) și nu am reușit. Este ceva ce voi purta cu mine pentru totdeauna și mă va apăsa.

Oamenii spun că trebuie să ne ridicăm capul și să mergem înainte, dar este greu”, a mai declarat jucătorul.

Jorginho este marcat de greșelile făcute în ultimele meciuri ale Italiei

Mijlocașul cu origini braziliene realizează că a ratat, poate, ultima șansă de a fi prezent la un Campionat Mondial, în condițiile în care pe 20 decembrie a împlinit 30 de ani. „Este greu de explicat ce s-a întâmplat. Doare atât de mult.

Nu cred că ne-a lipsit creativitatea, pentru că am dominat mereu meciurile și ne-am creat multe ocazii. Din păcate, nu am reușit să finalizăm.

Am jucat un fotbal bun, am câștigat în vară Campionatul European (n.r. – ). Din păcate, în ultimele meciuri am făcut mici erori și nu am putut să ne redresăm. Ele au făcut diferența”, a mai spus jucătorul.

Jorginho putea deveni eroul Italiei la penultimul meci din Grupa C, cu Elveția, pe teren propriu. Gazdele au beneficiat de un penalty în minutul 89, dar mijlocașul a tras peste poartă.

Scorul a rămas 1-1, în ultimul meci Italia a remizat în Irlanda de Nord și a ajuns să joace în calificări, unde a fost învinsă de Macedonia de Nord, pe teren propriu.