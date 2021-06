Jose Mourinho, necruțător după eliminarea Franței de la Euro 2020: „Îți vine să te împuști”

Deși părea să aibă șanse reale la câștigarea acestui turneu final, mai ales că venea din postura de campioană mondială, Franța , scor 4-5 după loviturile de departajare. În timp ce criticile specialiștilor din Hexagon se îndreaptă spre Mbappe, care a ratat penalty-ul decisiv, Jose Mourinho arată cu degetul spre Didier Deschamps.

„A făcut o greșeală la care mă gândesc de multe ori. În timpul unui meci unde există posibilitatea să se joace prelungiri, trebuie să fii foarte atent cu schimbările pe care le faci”, susține „The Special One”, făcând referire la înlocuirea lui Antoine Griezmann cu Moussa Sissoko în momentul în care meciul se îndrepta cu pași repezi spre cele două reprize de prelungiri.

De altfel, în spațiul public au început să circule zvonuri potrivit cărora Federația Franceză . Dacă acest scenariu va deveni realitate, fostul tehnician al Realului va conduce naționala „Cocoșului Galic” la Mondialul din Dubai.

Mourinho a descoperit principalul vinovat pentru eliminarea Franței de la Euro 2020

„Cred că Franța s-a distrat puțin prea devreme. Au jucat fantastic, felul în care au întors rezultatul, incredibil, primul gol al lui Benzema, al treilea gol al lui Pogba. Apoi au început să se distreze.

De asemenea, Deschamps a făcut o greșeală la care mă gândesc de multe ori. În timpul unui meci unde există posibilitatea să se joace prelungiri, trebuie să fii foarte atent cu schimbările pe care le faci.

Când faci o schimbare în minutul 89 și îl schimbi pe Griezmann, unul dintre cei mai buni jucători, cu Sissoko, asta este o greșeală imensă. Dacă ar fi fost un meci fără prelungiri ar fi fost în regulă, dar când există posibilitatea de prelungiri, faci acea schimbare și ei egalează în minutul 91, mergi în prelungiri și îți vine să te împuști că l-ai scos din joc pe Griezmann.

În prelungiri, ai ghinionul ca Benzema să se accidenteze și pierzi doi jucători de atac de top. În prelungiri, nu am simțit că Franța poate câștiga, pentru că nu au avut puterea să o facă. Cred că Deschamps știe că el a făcut această greșeală, ceea ce i se poate întâmpla oricând, dar experiența ne ajută”, a explicat Jose Murinho.

Deschamps își toarnă cenușă în cap: „Dacă ne oprim aici înseamnă că nu meritam mai mult”

Luat la întrebări de jurnaliști, selecționerul Franței a recunoscut, imediat după fluierul final al , că Mbappe și compania nu s-au ridicat la nivelul unei echipe capabile să lupte pentru trofeu.

„Am debutat bine, contra Germaniei şi am terminat pe primul loc în grupă. După aceea începea o altă competiţie. În faţa unei echipe frumoase a Elveţiei am reuşit să ne revenim, să reglăm tirul, până în ultimele zece minute.

Echipa Franţei este obişnuită să fie una solidă, însă azi a fost fragilă. Dacă există un regret, acela este că nu am gestionat avantajul celor două goluri. Am forţat până la final. Loviturile de departajare rămân lovituri de departajare, ne doare, dar trebuie să acceptăm.

De multe ori s-a terminat cu bine pentru noi, dar nu a fost şi cazul în seara aceasta. E multă tristeţe în lot. Am vorbit, ştim care este forţa noastră, unitatea, solidaritatea acestui grup, am cunoscut momente minunate împreună.

Dacă ne oprim aici înseamnă că nu meritam mai mult. Există lucruri incontrolabile, însă nu este o scuză şi facem parte dintre cei care pleacă acasă, cum au făcut şi vicecampioana mondială (n.r. Croaţia) şi campioana Europei (n.r. Portugalia)”, a declarat Didier Deschamps, dând, totodată, asigurări că va conduce naționala „Cocoșului Galic” și la Mondialul de anul viitor.