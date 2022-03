Jose Mourinho, replică acidă față de un alt coleg de breaslă: “Un antrenor cu 25 de titluri nu trebuie să răspundă unuia care a câștigat doar Serie B de două ori!”

Jose Mourinho s-a întors! Cel puțin versiunea cu care ne-a obișnuit în perioada sa de apogeu, la Chelsea, Inter și Real Madrid. Cea în care portughezul răspunde tăios criticilor venite din toate părțile, contraatacând fără ezitare.

Mourinho, criticat de Zeman pentru lipsa de identitate a Romei

Așa au stat lucrurile la conferința de presă dinaintea , programat duminică, de la ora 19, când Jose Mourinho a fost rugat să comenteze declarația făcută de Zdenek Zeman cotidianului italian Corriere dello Sport.

Întrebat dacă îi place mai mult Sarri decât Mourinho, cehul care a pregătit-o pe Lazio între 1994 și 1997 și pe Roma în două rânduri, între 1997-1999 și în sezonul 2012-2013, a răspuns: “Nu este o chestiune de preferință. Sarri se descurcă mai bine, i-a dat deja lui Lazio o identitate în joc. Mourinho nu s-a ridicat până acum la nivelul așteptărilor. Cel puțin în ceea ce privește calitatea fotbalului pe care o exprimă. Roma încă nu înțeleg ce vrea să facă pe teren, în timp ce Lazio este mai bine poziționată”.

Mourinho a replicat acid, în stilul caracteristic: “Să nu te astepți ca un antrenor cu 25 de titluri să răspundă cuiva care a câștigat de două ori Serie B. Dacă m-ați fi întrebat despre Trapattoni sau Capello, dar Zeman… Te rog, nu pot să răspund!”

Zeman, amintiri cu Dan Petrescu și Ștefan Covaci

Cu toate acestea, nu trofeele sunt cele care contează cel mai mult în ceea ce îl privește pe Zeman, foarte apreciat pentru stilul ofensiv al echipelor sale de-a lungul timpului. Și acum la 74 de ani, el continuă să o antreneze în Serie C pe Foggia, clubul unde s-a făcut remarcat prima oară la începutul anilor ’90.

În acea perioadă, când a promovat din liga a treia până în Serie A și care a lansat faimoasa expresie Zemanlandia, Zeman l-a avut sub comanda sa și pe , între 1991 și 1993. Nu este singura legătură a lui Zdenek Zeman cu fotbalul românesc întrucât modelul său a fost , fostul antrenor al Ajax-ului și al naționalei Franței.

“Avea idei foarte moderne și un simț puternic al colectivului. Covaci venea din ceea ce numeam școala dunăreană”, a povestit Zeman intr-un interviu acordat revistei France Football în urmă cu câțiva ani.

Mourinho l-a taxat similar și pe Frank Rijkaard în urmă cu aproape două decenii

În ceea ce-l privește pe Jose Mourinho, răspunsul tăios oferit la conferința de presă a adus mult cu o altă replică de pe vremea când era managerul lui Chelsea înaintea unui duel cu Barcelona lui Frank Rijkaard: “Eu și Frank Rijkaard nu putem fi comparați. Pentru că eu am avut o carieră zero ca jucător, iar el a fost un super-fotbalist. Dar ca antrenor, el are zero titluri, în timp ce eu am foarte multe!”