Jovan Markovic, omul decisiv în revenirea Universității Craiova în lupta pentru titlu: „Nu ne gândim la FCSB sau CFR Cluj”

Universitatea Craiova a învins-o la scor de neprezentare pe Farul Constanța, scor 3-0, în etapa a cincea din play-off-ul Casei Pariurilor Liga 1. Jovan Markovic a fost principalul marcator al trupei lui Laurențiu Reghecampf, fiind autorul unei duble.

Jovan Markovic, a profitat de șansa oferită de Laurențiu Reghecampf: „Sperăm ca toate meciurile să fie la fel”

Jovan Markovic a fost jucătorul cu cea mai mare contribuție în victoria Universității Craiova cu Farul Constanța, scor 3-0. Titularizat în locul lui , atacantul de 21 de ani a marcat a doua sa dublă în tricoul „Științei”.

Vârful oltenilor a deschis scorul pentru Universitatea Craiova în minutul 15 al partidei, după ce a reluat cu capul o centrare venită din corner. A doua reușită a lui Jovan Markovic a stabilit rezultatul final al partidei în prelungirile primei reprize, cu un șut imparabil către poarta lui Mihai Aioani.

La finalul meciului cu Farul Constanța, Markovic a declarat că cele două goluri marcate au venit în urma inspirației de moment. Datorită diferenței mari pe tabela de scor, atacantul oltenilor a spus că jucătorii Universității Craiova au intrat relexați la pauză.

„Mă bucur că am marcat și că am câștigat cele trei puncte. Mergem la Sepsi (n.r. – semifinala Cupei României) și apoi la Pitești să câștigăm. Pentru noi niciun meci nu e ușor pentru că ne dorim să câștigăm. Scorul a fost 3-0, ne bucurăm că am marcat repede”. a declarat Jovan Markovic.

„Sperăm ca toate meciurile să fie la fel și să fim relaxați de la pauză. Reușitele mele au fost ceva ce au venit pe moment, nu le-am gândit. Încerc să marchez și să îmi ajut echipa. Din punctul meu de vedere, atitudinea din timpul meciului și grupul nostru foarte unit ne fac o echipă foarte puternic. Nu ne gândim la FCSB sau la CFR. Noi ne vedem de jocul nostru”. a spus atacantul Universității Craiova.

Jovan Markovic l-a egalat pe Andrei Ivan în clasamentul golgheterilor din Liga 1

Datorită dublei din meciul cu Farul Constanța, Jovan Markovic l-a egalat pe Andrei Ivan în clasamentul golgheterilor din Casa Pariurilor Liga 1. Ambii jucători ai Universității Craiova au marcat până acum în această ediție de campionat câte 12 goluri.

În fața celor doi atacanți de la Universitatea Craiova în clasamentul celor mai buni marcatori din Casa Pariurilor Liga 1 se află jucătorul lui FCSB, Florin Tănase, cu 14 reușite, și Jefte Betancor de la Farul Constanța, cu 16 goluri, , scor 0-3, din cauza unei accidentari.

În acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1, Jovan Markovici are doar 15 apariții în formula de start a Universității Craiova. Atacantul oltenilor este jucătorul cu cele mai puține meciuri jucate ca titular dintre cei mai buni marcatori din campionat.

