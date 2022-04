Jovan Markovic putea să devină jucătorul unei rivale a Universității Craiova: „Hagi a vrut să îl ia”. Exclusiv

Jovan Markovic a devenit de-a lungul acestui sezon din Casa Pariurilor Liga 1 unul dintre cei mai importanți jucători din ofensiva trupei lui Laurențiu Reghecampf. Tânărul atacant a fost crescut în academia formației din Bănie, însă acesta putea să îi părăsească pe olteni pentru o rivală a Universității Craiova.

Jovan Markovic a fost dorit de o rivală a Universității Craiova: „Gică Hagi a vrut să îl ia”â

În perioada junioratului, Jovan Markovic s-a făcut observat cu ajutorul calităților sale tehnice. Dan Nicolae, fostul antrenor al atacantului, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK a aflat că jucătorul „alb-albaștrilor” i-a atras atenția lui Gheorghe Hagi, însă acesta a refuzat să plece la Constanța și a preferat să continue să joace la academia „Științei”.

„L-am sfătuit mereu și am o relație extraordinară cu el ( n.r. Jovan Markovic). Jucam împreună toate meciurile pe care le aveam la Caracal. Când am câștigat Cupa Hagi Danone, în 2013, Alin Fica de la CFR Cluj a fost cel mai bun jucător al turneului, iar Markovic a fost golgheter”, a declarat Dan Nicolae.

„Jovan Markovic a plecat la Craiova de mic, însă după finala de la Arad din Cupa Danone, Gică Hagi a vrut să îl ia. În acel moment am decis că cea mai bună opțiune este să crească la Universitatea Craiova”, a spus fostul tehnician al lui Jovan Markovic în exclusivitate pentru FANATIK.

Problemele cu greutatea ale lui Jovan Markovic au dispărut: „Cine spune că este gras nu l-a văzut pe el fără tricou”

Fostul antrenor al lui Jovan Markovic (21 de ani) a declarat că atacantul Universității Craiova nu are probleme cu greutatea. Dan Nicolae a spus că fotbalistul formației din Bănie și-a dezvoltat foarte mult masa musculară în ultima vreme, iar disponibilitatea sa la efort este redusă din această cauză.

„Markovic este cel mai bun jucător sub 21 de ani din România, are niște calități extraordinare. Cine spune că este gras nu l-a văzut pe el fără tricou, Jovan are foarte multă masă musculară. Este un jucător masiv, iar din cauza asta nu poate să alerge foarte mult, însă are niște calități individuale excepționale”, a declarat Dan Nicolae în exclusivitate pentru FANATIK.

Dan Nicolae a spus că este cel mai talentat jucător pe care l-a întâlnit în întreaga sa cariera de antrenor. El a declarat că vârful Universității Craiova nu avea un adversar pe măsură la antrenamente sau în competițiile de juniori din România.

„Din punctul meu de vedere, Markovici este cel mai bun jucător pe care l-am întâlnit în 15 ani ca antrenor, punea mingea la mijlocul terenului și dădea gol din poartă în poartă. Nu exista vreun fundaș care să îi creeze probleme în perioada junioratului”. a spus fostul antrenor al lui Jovan Markovic.

Marius Ștefănescu și Nicolae Păun, adversarii Universității Craiova din Cupa României, se află printre jucătorii promovați de Dan Nicolae

Jovan Markovic nu este singurul jucător din Casa Pariurilor Liga 1 care a fost antrenat de Dan Nicolae. Tehnicianul din Caracal i-a avut sub conducerea sa și pe adversarii Universității din Cupa României, Marius Ștefănescu și Nicolae Păun, ambii fotbaliști la Sepsi Sfântu Gheorghe.

Cei doi mijlocași antrenați de Cristiano Bergodi au fost titulari în partida din Ștefănescu a reușit să deschidă scorul pe stadionul Municipal din Sfântu Gheorghe, după o acțiune individuală a lui Cristi Bărbuț.

„Ștefănescu și Păun sunt doi jucători într-o continuă creștere, fotbaliști care o să aibă un cuvânt de spus în fotbalul românesc. În jurul vârstei de 14-15 ani au plecat de la Caracal la Viitorul Cluj-Napoca, iar de acolo au plecat de la Odorheiu Secuiesc, echipă de la care s-au transferat la Sepsi”, a declarat Dan Nicolae în exclusivitate pentru FANATIK.

Antrenorul de la CS Caracal a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că cei doi jucători de la Sepsi Sfântu Gheorghe au fost doriți de FCSB. Dan Nicolae a spus că se așteaptă ca cei doi să părăsească trupa antrenată de Cristiano Bergodi în viitorul apropiat.

„Amândoi au fost doriți de FCSB, nu cred că o să mai rămână mult la Sepsi. Pentru ei în momentul actual este foarte important să joace, cred că ar fi bine dacă s-ar transfera la o formație de pe primele locuri ale clasamentului. La Sepsi au niște salarii foarte mici, dar o să le renegocieze”, a spus fostul lor antrenor.