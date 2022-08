Jucătorii CFR-ului au uitat deja eșecul cu Botoșani și sunt cu gândul la Conference League: „Cu Maribor se joacă viitorul nostru și al clubului”

FC și a urcat pe primul loc în SuperLiga. Singurul gol al meciului a fost marcat de Sekou Camara, în minutul 31. Fără Dan Petrescu, suspendat, ardelenii au pus eșecul pe seama ghinionului și se gândesc deja la dubla cu Maribor din play-off-ul Conference League.

Învinși de FC Botoșani, fotbaliștii lui CFR Cluj se gândesc deja la meciul cu Maribor

Joi, 18 august, de la ora 21:15, CFR Cluj joacă în Slovenia prima manșă cu Maribor din play-off-ul Conference League. Fotbaliștii lui campioanei consideră că acesta este meciul sezonului, consolându-se astfel după înfrângerea cu FC Botoșani. A fost a doua suferită de echipa lui Dan Petrescu în acest sezon.

„Din păcate astăzi n-am reușit. Chiar dacă am intrat bine și am avut ocazii, echipa e cea mai importantă. Nu am reușit să o ajut măcar cu un rezultat de egalitate. Am dominat jocul, am avut posesia, am avut multe ocazii, dar fotbalul e uneori nedrept.

Sunt meciuri și meciuri. Meciul trecut, cu Chindia, ne-a ieșit totul fară să primim gol. Azi, cam aceeași echipă de data trecută… Au venit mulți jucători, nu e încă omogenitate, dar sunt jucători cu calitate. Încet, încet o să îmbunătățim relațiile de joc. Jocul nostru a arătat bine, dar atât s-a putut.

Mereu am avut meciuri grele cu Botoșani și cu echipele domnului Teja. Bravo lor, au fost mai pragmatici. Au marcat la singura ocazie, dar trebuie să mergem înainte. Joi ne așteaptă o partidă importantă pentru viitorul nostru și al clubului.

În campionat mai poti recupera puncte, dar dacă în Europa nu vom ieși învingători din această dublă, vom ieși de tot. Dar am încredere în grup că ne vom ridica în momentele grele ca și în anii trecuți și la final să ne bucurăm că suntem în grupele Conference League, pentru că meritam să fim acolo”, a declarat Adrian Păun, după CFR – Botoșani 0-1.

Malele a debutat cu ghinion la campioana României

FANATIK, a debutat în înfrângerea cu FC Botoșani, scor 0-1. Elvețianul a avut câteva ocazii, dar nu a reușit să marcheze.

„Cred că am jucat bine. Din nefericire, mingea n-a vrut să intre în poartă, dar deja ne concentrăm pe meciul următor.

Nu simt nicio presiune. Eu vreau să ajut echipa. Cred că am făcut-o și astăzi, chiar dacă nu am înscris. Și în acest meci am avut destule ocazii. Dar o să ne concentrăm pe meciul viitor și o să încercăm să îl câștigăm.

Nu a pus nimeni presiune pe mine. Mi s-a spus să îmi facă treaba să ajut, să fac pressing, să dau pase. Cred că nu a vrut să intre în poartă. Am avut ocazii, dar nu am avut noroc”, a declarat Cephas Malele.