Jucătorii de la CFR Cluj salută schimbarea lui Mandorlini cu Mutu: „A adus ceva nou, echipa a arătat mai bine!”

. Ardelenii au jucat foarte bine și au profitat de greșelile ilfovenilor. Ciprian Deac a oferit trei pase de gol, iar “Briliantul” a adus un suflu nou în vestiar. Jucătorii de la CFR Cluj s-au arătat mulțumiți cu impactul făcut de Adrian Mutu.

Ciprian Deac, încrezător în lupta pentru primul loc

Ciprian Deac este încrezător în lupta pentru primul loc. Mijlocașul ardelenilor a punctat trei pase decisive și a ajuns la 90 de pase de gol în prima ligă din România. După reușita cu FC Voluntari, căpitanul lui CFR este de părere că jucătorii antrenați de Adrian Mutu pot câștiga campionatul dacă au mentalitatea potrivită.

“Mă bucur că am reușit să câștigăm primul meci din 2024. Era foarte important pentru noi, pentru antrenor și pentru publicul din Cluj. Mă bucur că am câștigat, că a fost un meci frumos și că am început cu dreptul.

Mai avem mult de muncit pentru că e o diferență destul de mare între noi și primul loc, dar mai sunt multe etape, apoi urmează și play-off-ul, vom vedea.

S-a schimbat sistemul, s-au schimbat și câțiva jucători. E clar că mai avem nevoie de timp. Dar cred că echipa a arătat bine pe un teren care nu ne-a avantajat.

Nicio secundă nu mă gândesc la locul doi, sper că aceasta este și mentalitatea colegilor mei și asta e mentalitatea clubului. După jocul din această seară avem speranțe că putem reveni. E o diferență mare, dar să nu uităm că se vor înjumătăți punctele în play-off și campionatul e lung”, a declarat Ciprian Deac, pentru .

Jucătorii de la CFR Cluj, mulțumiți cu impactul făcut de Adrian Mutu

După prima victorie obținută de ardeleni în 2024, Panagiotis Tachtsidis a ținut să facă diferența între fostul tehnician, Andrea Mandorlini și actualul antrenor. Mijlocașul de la CFR Cluj este mulțumit cu .

“Am și jucat împotriva lui, a adus o atmosferă foarte bună și entuziasm. E mai aproape de ideile tuturor jucătorilor (n.r. față de Andrea Mandorlini).

A fost o săptămână foarte bună, s-a văzut și pe teren că am fost motivați și că am dat mai mult 100%. Sper să continuăm așa și să menținem nivelul”, a spus Panagiotis Tachtsidis, pentru sursa citată.