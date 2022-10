Jucătorii Rapidului nu se gândesc încă la titlu: „Obiectivul nostru este intrarea în play-off!”

S-a terminat , în care s-au întâlnit primele două clasate. Farul a condus la pauză, însă partea a doua le-a aparținut gazdelor, care au egalat și au irosit mai multe ocazii de a se impune. Au avut și un . După meci, jucătorii giuleșteni prezenți la flash-interviu au apreciat că rezultatul este injust și că au pierdut două puncte.

Cristi Săpunaru e nemulțumit de rezultatul meciului Rapid – Farul

Cristi Săpunaru a fost surprins la contraatacul Farului din care Alibec a deschis scorul. Și-a luat însă revanșa în partea a doua. Și a fost cel care a restabilit egalitatea. Stabilind și scorul final.

După joc, căpitanul giuleștenilor a repetat, în mai multe rânduri, că în opinia sa Rapid a pierdut două puncte. ”Remiză? Nu! Sunt două puncte pierdute pentru noi!

Nu am băgat mingea în poartă de suficiente ori cât să câștigăm acest meci. S-a mai întâmplat, o să lucrăm. Și sperăm că data viitoare vom da mai multe goluri decât adversarul.

Am controlat meciul, au avut două ocazii pe contraatac. Acel șut de pe la 20 de metri pe care l-au considerat ocazie. În rest, cred că am dominat meciul de la un capăt la celălalt”.

Și spune că nu se poate vorbi despre o schimbare a echipei la pauză. ”Nu s-a întâmplat nimic la pauză. Am intrat cu aceeași atitudine. Cu aceeași răutate pozitivă. La final, toată lumea ne-a aplaudat pentru atitudine”, a spus el.

În ceea ce privește faza din minutul 89, Săpunaru a preferat să nu comenteze: ”N-am văzut faza cu golul anulat. Dacă arbitrul a decis că a fost henț, a fost henț. Nu comentez eu arbitrajul, nu comentez VAR, nu comentez nimic”.

În urma acestui rezultat, Rapid rămâne pe poziția secundă. Săpunaru spune însă că nu se gândește la titlu. ”Am spus de la începutul campionatului că Rapid se bate pentru intrarea în play-off. Obiectivul nostru nu este titlul.

Dacă la sfârșit, după încheierea sezonului regulat și înjumătățirea punctelor vom intra în play-off cu suficiente puncte încât să avem șanse, e altceva”, a precizat el.

În final, chestionat privind programul următor, în care echipa sa va întâlni, în ordine, CFR Cluj, FCSB, Farul în Cupă, și Universitatea Craiova, Săpunaru a răspuns tranșant: ”Urmează meciul cu CFR Cluj. Nu ne gândim la celelalte meciuri. Noi încercăm să luăm fiecare meci ca pe o finală, iar prima finală este meciul cu CFR”.

”Am fost mai buni decât ei în această seară”, spune Alex Ioniță

Și Alex Ioniță, autorul pasei decisive la golul lui Săpunaru, este de părere că echipa sa merita victoria. ”În a doua repriză am avut vreo trei sau patru șuturi din interiorul careului, dar nici măcar unul nu a prins spațiul porții.

Îmi pare rău. Cred că am dominat acest meci, meritam victoria. Să ținem cont că și Farul este o echipă destul de bună, dar noi am fost mai buni decât ei în această seară”, a spus Ioniță.

Alex Ioniță a comentat și faptul că Rapid aduce mingea în fața porții, are ocazii, dar nu marchează. ”În această seară nu am fost inspirați, pur și simplu. În alte meciuri am avut execuții de la distanță, foarte frumoase, eu, Junior, Sefer.

Dar, din păcate, în această seară, din interiorul careului nu am reușit să prindem spațiul porții. Sper ca la meciurile următoare să avem puțin mai mult noroc”, a spus rapidistul.

Ioniță consideră că repriza secundă, în care Rapid a fost superioară, este meritul echipei sale. ”Cred că de noi a depins. Am avut o atitudine foarte bună. Mai ales în repriza a doua.

Pe acest stadion, cu atmosfera de acasă, este greu ca cineva să ne pună foarte mari probleme. Ne împing de la spate și ne motivează foarte mult”, a spus Ioniță.

Alex Ioniță, mesaj pentru Simona Halep

Deoarece a fost suspendat un an pentru că a făcut tratament intravenos cu o cantitate mai mare de substanță decât permite regulamentul, Alex Ioniță a fost întrebat și despre .

Rapidistul spune că speră ca suspendarea să nu fie de durată. ”Este foarte dificil. Eu doar asta am știut să fac toată viața, fotbal, și deodată să fiu suspendat.

Nu cunosc foarte bine motivele pentru care este suspectă sau a fost prinsă dopată. Dar cred că îi este foarte greu, pentru că știu prin ce am trecut eu. Sper să se rezolve, spre binele ei, să nu treacă prin ce am trecut eu”, a spus Alex Ioniță.