Jucătorii lui Dinamo, dezamăgiți după înfrângerea cu Sepsi: „Puteam să revenim!” / „Am făcut o primă repriză slabă”

Fotbaliștii „câinilor” simțeau că puteau scoate mai mult de la duelul cu Sepsi, dând vina pe unele greșeli personale, venite în urma unor faze care puteau să nu devină periculoase.

Jucătorii lui Dinamo, dezamăgiți după înfrângerea cu Sepsi

au fost dezamăgiți după înfrângerea , scor 2-3, în Cupa României Betano, fiind de părere că puteau să obțină mai mult din duelul contra covăsnenilor.

ADVERTISEMENT

„Știu ce înseamnă Dinamo, deși am jucat la Steaua și Rapid. Puteam să revenim de tot, îmi pare rău, dar așa e în fotbal.

Consider că au fost puțin mai buni ca noi, dar puteam egala, oricum nu ne vom da la o parte niciodată în fața nimănui. Nu ne ajută sistemul competițional doar tur în Liga 2, pentru că am început destul de slab.

ADVERTISEMENT

Le mulțumesc fanilor pentru suportul oferit, doar cu ajutorul lor putem să schimbăm soarta echipei. Nu cred că suferim, poate doar la finalizare, dar nu e un blocaj mental.

Sunt bune golurile cu o echipă din Liga 1, pentru că obiectivul nostru e să facem cât mai multe puncte în Liga 2. Golul marcat de mine e foarte important, mulțumesc echipei pentru că nu m-au marginalizat după ce am primit recent cartonașul roșu.

ADVERTISEMENT

Ne trage în jos începutul slab de campionat, nu e problemă, fiecare meci valorează trei puncte, vă promit că niciodată nu vom renunța”, a spus Iulian Roșu, autorul ultimului gol al „câinilor”.

„Nu am făcut în prima repriză ce am pregătit la antrenamente!”

„Le mulțumim suporterilor că sunt alături de noi necondiționat și la bine și la rău. Din păcate, am făcut o primă repriză slabă, nu știu de ce am început așa, nu am făcut nimic din ce am pregătit la antrenament, nu a fost cum trebuia.

ADVERTISEMENT

Mereu e presiune la Dinamo, nu cred că a fost presiune că s-a plătit aici, atât a fost astăzi. Rămânem cu repriza a doua, cu atitudinea noastră, că ne-am luptat până la final”, a continuat Răzvan Patriche.

ADVERTISEMENT

„Suporterii ne-au încurajat, ne-au urat baftă în continuare și sperăm să ajungem în Liga 1. Sper să fie punctul de plecare, să înscriem la fiecare meci, e obiectivul nostru să aducem cât mai multe puncte și să fim sus”, a mai spus fundașul „câinilor”.