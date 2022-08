Jucătorii lui FCSB au dezvăluit secretul remontadei cu Chindia: „Mister Nick a luat atitudine”

FCSB va aborda cu moral bun turul cu Viking din play-off-ul Conference League. Roș-albaștrii au obținut prima victorie din SuperLiga, după 3-2 cu Chindia Târgoviște. Meciul a avut o desfășurare dramatică. Echipa lui Mihalcea a condus cu 2-0, dar gazdele

Fotbaliștii lui FCSB îi datorează victoria cu Chindia lui Nicolae Dică

Reușitele vicecampioanei au fost marcate de golgheterii Andrei Cordea, cu o „dublă”, și Joonas Tamm. Ambii au ajuns la cota 3 în acest sezon. Meciul din play-off-ul Conference League este programat joi, pe Național Arena, de la ora 21:30.

„A fost greu. O primă repriză grea. Am încercat să-i deschidem, nu am reușit. La pauză, Mister Nick a pus lucrurile la punct. Am început senzațional, am dominat repriza a doua și eram convinși că întoarcem rezultatul.

Nu știu ce s-a întamplat. Tot vin colegi noi, trebuie să-i integrăm, să avem grijă de ei și să nu mai facem greșeli. A doua repriză a trebuit să tragem 20-30 de minute ca să rezolvăm meciul. Ne trebuia această victorie pentru că nu eram așa bine în campionat.

Mister Nick a luat atitudine. Nu s-a spart nimic, nu e genul, dar lucrurile s-au pus la punct. Am pus la punct ce ne-a zis și am intors rezultatul.

Joi trebuie sa analizam bine echipa, să fim atenți, să vedem ce puncte slabe au și să atacăm unde sunt mai vuleranbili”, a declarat Andrei Cordea, după FCSB – Chindia 3-2.

Darius Olaru vrea să se revanșeze cu Viking pentru ratarea campionatului

Unul dintre motivele pentru care FCSB a făcut o repriză a doua excelentă cu Chindia i s-a datorat și lui Darius Olaru. Mijlocașul a intrat la pauză, alături de Malcom Edjouma și de Tavi Popescui.

Olaru își putea trece numele pe lista marcatorilor, în minutul 90+4, dar Mijlocașul a trimis afară, deși era singur, în șase metri, cu toată poarta goală în față. S-a terminat însă 3-2 pentru roș-albaștrii, care se pregătesc pentru turul cu Viking.

„Un meci dificil, cu un adversar bun, care se închide bine. Ne bucurăm că am ieșit bine de la cabine și am întors scorul în a doua repriză. S-au retras mult în terenul lor, nu ne-au mai pus probleme și cred că era normal. Ne lipsea primul gol. Am marcat și am reușit să întoarcem rezultatul.

Și in prima repriza am avut situații bune. Dacă intra mingea în poartă altul era rezultatul. Dar mă bucur că am întors rezultatul și am castigat. Mă gândeam doar la victorie, chiar dacă era 0-2. Au marcat la singurele ocazii, cu foarte multă șansă.



Mă gandeam să intru, să îmi ajut echipa și să luăm trei puncte. Este prima victorie, sperăm sa continuam pe această linie și cred că asta ne lipsea.

Nu m-am gândit niciodată la transfer, sunt aici, sunt profesionist și mă gândesc doar la echipă. Când va veni momentul voi pleca și eu, dar deocamdată sunt aici și voi da totul pentru echipă.

Avem un meci foarte important joi ș doar pe asta trebuie să ne focusam, să ne calificam în grupe.

Nu mă așteptam să mai primesc mingea, iar apoi eram sigur pe mine că voi marca și am deschis latul prea mult și am dat pe lângă. Joi sper să mă revanșez dacă voi fi in teren”, a declarat Darius Olaru.