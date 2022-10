Jucătorii lui Gică Hagi cu gândul la titlu după FC U Craiova – Farul 1-2: ”Vrem locul 1, dar mai e mult până acolo”

Constănțenii și s-au distanțat la 8 puncte în clasamentul din SuperLiga față de următoarea clasată, Rapid București.

Titlul, obiectivul jucătorilor lui Gică Hagi după FC U Craiova – Farul 1-2

La finalul partidei FC U Craiova – Farul 1-2, jucătorii formației de la malul Mării Negre s-au arătat încântați de faptul că au reușit să ia toate cele 3 puncte și au început, deocamdată timid, să vorbească despre titlu.

ADVERTISEMENT

”Știam că o să întâlnim o echipă bună, dar ne bucurăm că am luat 3 puncte. La gol am avut puțin noroc că a venit mingea la mine, dar am lovit-o bine. Este primul meu gol la Farul, sper să vină și altele. Mă bucur că golul meu a reușit să ajute echipa să câștige.

Mister întotdeauna ne ajută cu sfaturi la pauză indiferent de rezultat. Au venit peste noi pe sfârșit de partidă, am schimbat și sistemul și poate și din această cauză, dar important este că am luat 3 puncte.

ADVERTISEMENT

Întotdeauna obiectivul nostru este următorul meci. Este clar că fiecare jucător să gândește la primele locuri, la locul 1, dar mai e mult până acolo. Mă bucur pentru Borza că a marcat, că a avut curajul să dea la poartă de acolo. Sper să continue pe această linie”, a declarat fundașul Mihai Popescu.

Aioani vrea să facă performanță cu Farul

La rândul său, portarul Mihai Aioani a mărturisit că își dorește să ajungă în poziția în care să se bată cu Farul la primele locuri și este fericit pentru evoluția bună avută la întâlnirea din Bănie.

ADVERTISEMENT

”Sunt bucuros pentru evoluția mea, muncesc pentru asta și sper să fac cât mai multe jocuri bune. Este un meci în deplasare, au încercat să ne facă presiune, au reușit, dar important este că am luat 3 puncte.

Sper ca Borza să o țină tot așa și să mai reușească astfel de execuții. Încercăm să luăm fiecare meci în parte, noi ne dorim să ne batem sus și pentru asta muncim în fiecare zi”, a spus Aioani.

ADVERTISEMENT

La 16 ani, Andrei în meciul dintre FC U Craiova și Farul. Fundașul stânga este al cincilea cel mai tânăr jucător din istoria constănțenilor și pe poziția 11 într-un top all-time al fotbalului românesc.