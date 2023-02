Jucătorii lui Gică Hagi, entuziaști după victoria din meciul UTA – Farul 0-1: ”Nu ne lipsește nimic, nu ne simțim inferiori nimănui”

Formația constănțeană nu a făcut o partidă extraordinară la Arad, dar și s-a distanțat la 5 puncte în clasament de campioana en-titre, CFR Cluj.

Jucătorii lui Gică Hagi debordează de optimism după UTA – Farul 0-1

La finalul partidei UTA – Farul 0-1, din etapa a 27-a din SuperLiga, jucătorii lui Gică Hagi au arătat un optimism molipsitor, iar Andrei Artean a dezvăluit că el și colegii săi nu se simt inferiori niciunui adversar din întrecerea internă.

”De când s-a întors domnul Balint, se vede o schimbare în bine la UTA. Gazonul a fost execrabil, bine măcar că nu a fost înghețat. Nu ne-a avantajat gazonul greu, dar e bine că am luat trei puncte. Nu ne lipsește nimic, nu ne simțim inferiori nimănui.

Avem un mix foarte bun între jucătorii cu experiență și cei tineri, care nu sunt deloc puțini. Mister mi-a dat această șansă să joc pe trei posturi și mă bucur că îmi iese aproape în fiecare meci”, a declarat Artean.

Mazilu promite și alte goluri pentru Farul

Eroul Farului din partida cu UTA, atacantul Adrian Mazilu, nu are de gând să se oprească aici cu reușitele importante și a dezvăluit că tot timpul a crezut în faptul că formația sa se poate bate pentru câștigarea titlului.

”A fost un sentiment foarte frumos, a fost un meci frumos, o atmosferă foarte frumoasă. Sunt fericit că am adus cele trei puncte. Ne motivăm la fiecare meci, trebuie să câștigăm fiecare meci în parte și să rămânem acolo unde ne este locul. Eu credeam că o să se bată cu Farul la titlu, muncesc foarte mult la antrenament și sper că s-a văzut.

De acum înainte spre să îmi ajut echipa la fiecare meci. Plecăm acasă cu trei puncte, urmează două meciuri grele, dar le luăm pas cu pas și sperăm să câștigăm. Nu contează cine intră, toți atacanții sunt buni și trebuie să marcăm toți”, a spus Mazilu.

Nedelcu crede că diferența s-a făcut la mici detalii

”Știam că ne așteaptă un meci foarte greu, am avut o deplasare foarte grea. Știam ce lot are UTA și astăzi ne-am ridicat la nivelul meciului. Am luat cele trei puncte și ne-am îndeplinit obiectivul. Echipele de tradiție au revenit, ne bucurăm că jucăm cu tribunele pline.

Performanța noastră este una foarte bună. Cred că noi am interpretat jocul foarte bine, ne-am adaptat foarte bine la teren, iar detaliile mici au făcut diferența”, a afirmat și Dragoș Nedelcu.

Gică Hagi este de părere că jucătorii săi mai au mult de muncă pentru a duce la bun sfârșit lupta pentru campionat, însă este și de faptul că puștiul Adrian Mazilu a fost din nou decisiv, marcând unicul gol al meciului, la patru minute de când intrase pe teren.