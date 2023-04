Jucătorii lui Sepsi amenință campioana CFR după victoria cu Rapid: „Mergem la Cluj după puncte!”. Ce spune Cristiano Bergodi

Au fost primele puncte obținute de elevii lui Cristiano Bergodi după două înfrângeri consecutive, iar moralul a crescut simțitor înaintea meciului din deplasare contra campioanei CFR Cluj, din etapa viitoare.

Jucătorii lui Sepsi au prins aripi după victoria cu Rapid: „Mergem la CFR Cluj să luăm puncte”

După zero puncte obținute în primele două etape din play-off, Sepsi a spart gheața contra Rapidului, iar acum jucătorii lui Cristiano Bergodi au planuri mari pentru partidele care urmează. Au prins încredere în forțele lor și spun că vor mai face și alte victime în meciurile rămase de jucat în acest campionat.

Iar prima ocazie o au sâmbătă, când vor evolua în deplasare pe terenul campioanei CFR Cluj. Cosmin Matei, care a ratat o ocazie rarisimă contra giuleștenilor, nu se teme însă de duelul cu trupa lui Dan Petrescu și spune că obiectivul covăsnenilor este să nu termine play-off-ul pe ultimul loc.

„Prima victorie este binevenită.Este important pentru moralul nostru, ne doream mult să facem o figură frumoasă. Ştiam că Sepsi nu a câştigat în faţa Rapidului şi cu atât este mai frumos. Ne-a motivat destul de mult, ne bucurăm că reuşim să strângem puncte.

Suntem şi în semifinalele Cupei şi cred că suntem pe un drum bun. Ne-am mobilizat, a fost o revanșă faţă de meciul tur, în care am pierdut categoric în faţa lor. Ne-am dorit să spălăm acel rezultat pentru că a fost dureros pentru noi. Este un obiectiv al nostru să reuşim să urcăm încă un loc şi să luăm puncte şi la Cluj”, a declarat Cosmin Matei la finalul partidei cu Rapid.

De aceeași părere cu Matei este și portarul Roland Niczuly: „A fost o motivaţie extrem de mare înaintea acestui meci, nu am reuşit niciodată să învingem Rapidul. Am jucat de 4-5 ori cu ei şi nu am luat niciodată cele 3 puncte.

Ne-am motivat şi anumite declaraţii că locul 6 e al nostru. Normal că ne dorim mai mult, am intrat în play-off cu acea rejucare cu FC U Craiova. Mulţi au zis că vom face prezenţă, dar ne vom pregăti pentru meciul de sâmbătă de la Cluj şi sper să ne întoarcem cu puncte. Era şi cazul să fac un meci bun cu Rapidul, dar astăzi am reuşit. Nu vrem să facem act de prezenţă în play-off”.

Cristiano Bergodi după Sepsi – Rapid 2-0: „Jucătorii au avut o răbufnire de orgoliu”

Italianul Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la Sepsi, era extrem de satisfăcut de victorie la finalul meciului cu Rapid. El s-a arătat mulțumit de evoluția elevilor săi și spune că aceștia au avut o tresărire de orgoliu după ce s-a vehiculat intens că vor face simplă figurație în play-off.

„I-am simțit bine pe băieți. Au avut o atitudine, o abordare bună. Pressing, au închis bine spațiile. Sunt momente de așteptare, momente de pressing. De la o fază din asta a ieșit golul lui Tudorie. Eu niciodată nu le spun jucătorilor că un portar advers gafează. Îl consider un jucător foarte bun pe Moldovan, de națională.

Am jucat un meci foarte bun și îi felicit pe jucători. După o oră am schimbat, că am un lot bun. Mi se pare corect să dăm șansă tuturor. Ștefănescu a intrat foarte bine și a făcut diferența. M-a supărat un fault la mijlocul terenului, de asta am luat galben. Eu sunt liniștit, nu prea sunt avertizat de arbitrii.

Se vorbește prin presă că Sepsi face figurație în play-off, dar nu ne interesează. Poate băieții au auzit și au avut o răbufnire de orgoliu. Și cu Farul, și cu FCSB, am jucat foarte bine, dar am ratat ocazii mari. Noi suntem la patru puncte de Rapid, nu ne ușor să urcăm în clasament”, a declarat Cristiano Bergodi la finalul meciului Sepsi – Rapid 2-0.