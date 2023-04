Jucătorii lui Sepsi, iritaţi de arbitraj: “Parcă am fost la baschet!”. Cristiano Bergodi, resemnat după eșecul cu CFR Cluj

CFR Cluj a câştigat cu în a patra etapă din play-off-ul SuperLigii. Covăsnenii au deschis scorul prin Dumitrescu, dar campioana a reuşit să întoarcă prin golurile lui Bîrligea şi Deac.

Jucătorii lui Sepsi, iritaţi de arbitraj: “Parcă am fost la baschet!”

Jucătorii lui Sepsi au fost iritaţi de arbitrajul lui Iulian Călin, spunând că arbitrul le-a tolerat prea mult tragerile de timp gazdelor şi că a fluierat mult prea uşor la unele contacte:

”E frustrant pentru că ne-am propus mai mult. Din păcate, am început meciul prost, contrar jocului am marcat, dar în a doua repriză am luat și acel cartonaș roșu și nu am mai reușit să le punem probleme.

M-am simțit ca la baschet, când îi atingeam, cădeau imediat pe jos. În a doua repriză, cred că nu am jucat mai mult de 20 de minute efectiv. Scuffet stă două minute la o degajare, iar mie, după ce am dat gol, arbitrul mi-a zis în prima repriză că-mi dă galben dacă mai trag de timp, dacă mă mai duc după minge.

“Se vehiculează că suntem echipa CFR-ului și vrem să demonstrăm pe teren că nu e așa”

Ne doream să plecăm cu punct sau cu puncte de aici. Ne motivează fiecare meci cu CFR-ul. Obiectivul nostru e accederea în finala Cupei și ne dorim acea revanșă.

Ne dorim să facem punct sau puncte cu CFR pentru că tot se vehiculează că suntem echipa CFR-ului și vrem să demonstrăm pe teren că nu e așa”, a spus Niczuly.

Bergodi, resemnat: “Au fost mai buni, nu se poate spune nimic despre asta”

În schimb, a recunoscut superioritatea echipei lui Dan Petrescu, dar speră ca în semifinalele Cupei, Sepsi să îşi ia revanşa în faţa campioanei României:

”A fost un meci nu prea reușit. Au avut ocazii, au fost mai buni, nu se poate spune nimic despre asta. Am dat gol, apoi nu am reușit. Nu a fost un meci așa de bun.

În repriza a doua am luat cartonașul roșu, nu am putut să egalăm. Nu vorbesc de faulturi, cu galbene, cu roșu. Nu vorbesc despre jucători. A fost o nesincronizare. Au fost ei mai buni. Nu se poate spune nimic.

Sperăm că miercuri vom avea noi zâmbetul pe buze, în semifinale (n.r. Cupei României). CFR e o echipă bună”, a spus Cristiano Bergodi la finalul confruntării din Gruia.