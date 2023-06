Jucătorii României U21, resemnați după parcursul de la Euro 2023: „Am dezamăgit toată țara”

România U21 a încheiat pe ultimul loc în grupa B de la Euro 2023, . Naționala pregătită de Emil Săndoi la acest turneu final a încheiat competiția fără niciun gol marcat. Bogdan Racovițan, Louis Munteanu și Dragoș Albu au tras concluziile unui turneu final de uitat pentru „tricolorii mici”.

Bogdan Racovițan, resemnat după parcursul României U21 la Euro 2023: „Am dezamăgit toată țara”

România U21 a pierdut cu Spania (0-3), Ucraina (0-1) și a remizat cu Croația (0-0) la Euro 2023. Naționala de tineret nu a profitat de statutul de țară gazdă și . Bogdan Racovițan, căpitanul României U21, a fost integralist în cele trei partide de la Euro 2023.

Jucătorul lui Rakow a fost extrem de dezamăgit la finalul jocului cu Croația. „Din păcate, un sentiment negativ. Zero victorii, zero goluri. N-am arătat bine deloc. Ne-am dezamăgit pe noi în primul rând și toată țara. Din păcate, asta este, face parte din fotbal. Încercăm să mergem mai departe cu capul sus. Nu e ușor nici pentru noi. Astăzi am arătat puțin mai bine. Puteam să câștigăm acest meci. Puteam și să-l pierdem. A fost un meci deschis.

I-am simțit mai bine (n.r. pe colegi), mai relaxați. Am jucat mai mult, am venit la minge, mai multă posesie, mai multe pase. Poate din cauza faptului că meciul era fără miză. (n.r. a fost o presiune prea mare pentru voi?) Nu pot să vorbesc și pentru ceilalți. Pentru mine nu.

Ne dorim să ajungem cel mai departe. Nu mi se pare că a fost un obiectiv prea mare pentru noi, având în vedere ce au făcut ultimele generații. Nu cred că a fost o presiune prea mare, din păcate n-am răspuns bine. Ne-a lipsit de toate și caracter, și forță, și joc, și tehnic. Cred că tot.

(n.r. generația viitoare) Să muncească foarte mult timpul trece repede. Ei vor trebui să se califice, va fi foarte greu. La echipa națională nu ai mult timp la dispoziție să lucrezi. Toată lumea vine de la club, fiecare trebuie să fie dispus să asculte și să asimileze foarte repede”, a declarat Bogdan Racovițan, la TVR.

Louis Munteanu, dezamăgit de jocul său la Euro U21 2023: „Voiam să termin sezonul la fel de bine”

Louis Munteanu a fost titular și a jucat 73 de minute în ultima partidă a României la Euro U21 2023. Campion cu Farul în sezonul precedent, atacantul de 21 de ani și-a adus critici pentru jocul arătat la turneul final. Fotbalistul împrumutat de Farul de la Fiorentina voia să încheie sezonul cu o experiență reușită cu naționala de tineret a României.

„Nu cred că meritam mai mult. Egalul este echitabil. E dezamăgire mare, dar nu mai avem ce să facem cum. Trebuie să mergem înainte. (n.r. cum a fost turneul final pentru tine?) Foarte slab, mă așteptam să joc mai bine, voiam să termin sezonul așa de bine cum l-am terminat și în campionat, să ajut echipa națională, dar din păcate nu s-a putut. Chiar îmi pare rău că am făcut atât de puțin.

Voiam să ne calificăm cu toții, mai ales că am jucat în România alături de fani. Eu zic că am jucat prea defensiv, am început primul meci cu Spania. Am făcut un meci foarte slab cu toții, ne-a scăzut moralul după cu Ucraina un rezultat de egalitate era echitabil.

Din păcate cu Ucraina am pierdut. Sper că jucătorii care vin la campania viitoare să dea mai mult și să ne calificăm pentru că România are nevoie de o calificare”, a spus Louis Munteanu.

Dragoș Albu le dă credit suporterilor României: „Lumea e nemulțumită. Trebuie să băgăm capul în pământ”

Dragoș Albu, la fel ca Bogdan Racovițan, a jucat tot meciul României cu Croația din ultima etapă a grupei B. Mijlocașul celor de la FC U Craiova 1948 a punctat faptul că în ciuda susținerii din tribună, România nu a reușit să înregistreze rezultate notabile la Euro 2023.

„Am dezamăgit. Așteptările erau foarte mari de la acest turneu, având în vedere că jucam acasă, aveam publicul de partea noastră. Nu am reușit să ne ridicăm la nivelul așteptărilor, lumea e nemulțumită și acum trebuie să-i înțelegem, trebuie să băgăm capul în pământ și să muncim. Când venim la echipa națională să dovedim că tot ce s-a întâmplat acum a fost o greșeală și merităm mai mult.

La cald mi-e foarte greu să am niște concluzii clare pentru că am muncit. Fiecare a dat 100%, ne-am dorit. La începutul meciului am vorbit cu toții în vestiar să încercăm să fim mult mai uniți în mai multe momente. Să încercăm să jucăm mai mult.

S-a văzut că am încercat să avem o posesie, să plecăm cu mingea de jos, însă nu am reușit să marcăm și asta e dureros, pentru că nu am marcat niciun gol la acest Campionat European. În toate trei meciurile puteam să scoatem mult mai mult pentru că jucam acasă. Ăsta era un atu pentru noi, aveam suporterii de partea noastră și trebuia să obținem mult mai mult. Atât am putut”, au fost cuvintele lui Dragoș Albu.