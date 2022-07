Jucătorii Universitatea Craiova, optimiști înaintea partidei retur cu KF Vllaznia: „Cu siguranță suntem favoriți”

Rezultatul de egalitate obținut în deplasarea din Albania, cu KF Vllaznia, scor 1-1, le oferă speranțe jucătorilor de la Universitatea Craiova, pentru partida retur de pe „Ion Oblemenco”. Căpitanul „alb-albaștrilor”, Nicușor Bancu, a declarat că formația din Bănie este favorită să se califice în turul trei din preliminariile din Conference League.

Jucătorii Universității Craiova speră să o elimine pe KF Vllaznia pe „Ion Oblemenco”: „Vom fi mult mai bine în fața porții”

Nicușor Bancu este mulțumit de prestația Universității Craiova din partida împotriva celor de la KF Vllaznia. Căpitanul „Științei” a declarat că formația din Bănie este favorită să obțină calificarea în turul trei din preliminariile Conference League în partida retur de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că am făcut un joc foarte bun, am avut șansa să facem 2-0 în repriza a doua, după ne-au egalat. Chiar și așa am avut ocazii foarte mari și cred că meritam victoria. Totul a funcționat foarte bine, ne-am creat ocazii, dar nu am înscris și nu putem să spunem că ei ne-au dominat”, a declarat Nicușor Bancu.

„Este un rezultat pozitiv, nu vreau să mă gândesc că este un eșec. Ne așteaptă meciul de duminică cu U Cluj, iar după avem returul cu ei. Cu siguranță acasă vom fi mult mai bine în fața porții, pentru că acolo am suferit și astăzi. Cu siguranță suntem favoriți, ținând cont că jucăm acasa”, a mărturisit jucătorul Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

„Îmi doream să joc în acest meci, mă bucur că Mister a avut încredere”

pentru Universitatea Craiova în primele trei etape din sezonul 2022-2023 din Superliga. Acesta a declarat că și-a dorit să fie folosit de Laszlo Balint în partida cu Vllaznia, după ce a ratat ultimele patru meciuri ale oltenilor din cauza suspendării primite.

„Îmi doream să joc în acest meci, mă bucur că Mister a avut încredere. Am intrat și cred că toți am făcut o partidă bună. Mai am două meciuri și aștept să treacă cât mai repede să revin în campionat”, a mai spus căpitanul formației din Bănie”, a spus Nicușor Bancu.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să fim serioși, să nu tratăm meciul superficial pentru că în fotbal se pot întâmpla multe. În fotbal se pot întâmpla multe, trebuie să învățăm din anii trecuți. Nu cred că a fost vreo presiune asupra noastră, doar cea a meciului pe care trebuia să îl câștigăm”, a mai spus căpitanul oltenilor.

Mihai Căpățână, mesaj pentru suporterii Universității Craiova: „Promit că nu îi vom dezamăgi”

Jucătorul oltenilor a declarat ca Universitatea Craiova trebuie să obțină calificarea în următoarea fază a competiției pe stadionul „Ion Oblemenco”. Mihai Căpățână a mărturisit că prestația albanezilor de la KF Vllaznia de pe „Loro Borici” nu l-a surprins.

ADVERTISEMENT

„Din păcate doar un egal, pentru că din punctul meu de vedere am dominat partida de la un capăt la altul. Plecăm doar cu un egal în această seară, însă este un rezultat pozitiv având în vedere că este în deplasare. Trebuie să ne calificăm în retur”, a declarat Mihai Căpățână.

ADVERTISEMENT

„Nu ne-a surprins cu absolut nimic, pentru că ne-am pregătit foarte bine și i-am analizat. Cred că am practicat un joc destul de bun, ne-am creat multe ocazii. Plecăm nefericiți pentru că nu am reușit să câștigăm. Ne dorim să mergem mai departe și cred că avem puterea”, a spus jucătorul oltenilor.

“Ne dorim să ne calificăm, iar asta înseamnă că va trebui să câștigăm în retur”

n tribunele arenei „Loro Borici” din Shkoder. Mihai Căpățână le mulțumește fanilor care au făcut deplasarea în Albania și promite că formația din Bănie nu îi va dezamăgi în următoarea partidei de pe „Ion Oblemenco”.

„Am văzut că am avut o galerie destul de numeroasă aici. Ne bucurăm și le mulțumim pe această cale. Îi așteptăm la toate meciurile și le promit că nu îi vom dezamăgi. Important este să câștigăm duminică. Ne dorim să ne calificăm, iar asta înseamnă că va trebui să câștigăm în retur”, a încheiat fotbalistul oltenilor.