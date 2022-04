Jucătorii Universității Craiova le-au pus gând rău rivalelor la titlu: „N-au de ce să se supere. Am bătut și pe FCSB și pe CFR Cluj”

U Craiova a venit la un punct în spatele lui FCSB, ocupanta locului secund din play-off-ul Casa Pariurilor Liga 1. Fotbaliștii lui Laurențiu Reghecampf și speră să repete isprava și în derby-ul cu roș-albaștrii.

Universitatea Craiova, gata pentry derby-ul cu FCSB. Ce au spus oltenii după victoria cu FC Voluntari

Cu FC Voluntari, oltenii au obținut a cincea victorie la rând în play-off grație golului marcat în minutul 7 de Ștefan Baiaram. Atacantul în vârstă de 19 ani a ajuns la cota 7 în acest sezon.

„Nu contează că am dat eu gol. Nu era important cine dă gol, important este că am luat trei puncte. Acesta era obiectivul și l-am îndeplinit. FC Voluntari e o echipă bună, arțăgoasă, puternică în duelurile 1 la 1 și ne bucurăm că am reușit să luăm trei puncte în seara asta.

Ăsta era obiectivul, să ne apropiem de primele două locuri. Nu e niciun secret. Ne antrenăm foarte bine, exersăm la antrenamente, atât în apărare, cât și în atac, și consider că formăm o echipă puternică.

Noi acum ne gândim să luăm fiecare meci în parte, să câștigăm și vom vedea la final pe ce loc ne clasăm. Dacă vom continua așa, o să fie bine. Avem jucători cu experiență, cu mare valoare, atât pe plan național, cât și internațional și o să facem o figură frumoasă în campionat”, a declarat Ștefan Baiaram, după U Craiova – FC Voluntari 1-0.

Derby-ul cu FCSB e programat duminică, 8 mai, de la ora 19:30.

„Va fi un duel foarte disputat. Ei au o echipă foarte bună, e și o rivală foarte mare la noi în oraș și sperăm să-i batem”, a adăugat marcatorul singurului gol al meciului de pe „Ion Oblemenco”.

„Noi câștigăm puncte și bani. D-aia jucăm fotbal”

. Oltenii au fost interesați și de partida cu FC Voluntari, la care au asistat 16127 de suporteri.

„Am avut ocazii, puteam să facem 2-0, dar nu mai contează. Chiar dacă am suferit, e bine că am luat cele trei puncte. Suntem o familie, ne înțelegem foarte bine de când a venit Mister, suntem un grup unit și asta cred că se vede și în teren în fiecare meci.

În seara aceasta au venit mulți suporteri și sper și ca la meciul cu FCSB să fie stadionul plin. Sper ca noi să ne ridicăm la nivelul lor și să câștigăm. Deocamdată nu mă gândesc la titlu, ci doar la locul 2. Ăsta e obiectivul nostru și sper să-l atingem.

Am bătut și pe FCSB și pe CFR Cluj, așa că nu au de ce să se supere. Noi jucăm pentru noi, pentru familiile noastre, pentru puncte și pentru bani. D-aia jucăm fotbal”, a transmis și căpitanul Nicușor Bancu.