Jucătorii Universității Craiova nu se mulțumesc cu locul 4: „E foarte puțin”. Căpățînă, marcat de eliminarea din meciul cu Rapid

Jucătorii Universității Craiova chiar dacă au jucat în zece oameni și așteaptă un pas greșit al CFR-ului în ultima etapă cu Farul.

Andrei Ivan, mai mult ca sigur la penalty-ul cu Rapid: „Cred că pentru prima dată n-am avut nicio emoție”

Marcat de ratarea penalty-ului în meciul cu FCSB, Andrei Ivan l-a „executat” cu sânge rece pe Horațiu Moldovan: „A fost un meci greu pentru noi și mă bucur că orice ar fi vom termina pe locul patru. Și în tur am condus cu 2-0 și s-a terminat la egalitate.

Am luat roșu și tot am câștigat. N-am avut deloc emoții la acest penalty. Cred că pentru prima dată. Am zis că nu se aruncă tot acolo.

Avem un grup bun, suntem uniți și asta se vede și pe teren. Nu știu ce se va întâmpla în ultima etapă pentru că Farul e deja campioană”, a spus golgheterul „leilor”.

Alex Crețu a comis un penalty și a marcat golul doi pentru U Craiova: „Poate ne ajută U Cluj să câștige cupa”

Alexandru Crețu a fost demon și înger pentru U Craiova: „Un meci spectaculos, pe contre, nu am protestat pentru că m-a lovit mingea direct în mână. Mă bucur că mi-am ajutat echipa și nu contează pe ce post joc. Poate ne ajută U Cluj să câștige cupa și să jucăm baraj. E foarte, foarte puțin pentru Craiova. Vom trage linie la final și vedem unde vom fi.

E oarecum greu să marchezi și să desfaci o apărărare. Am reușit și noi să înscriem. Eu nu cred în locul trei, vedem ce face U Cluj în cupă. Ei deja vor petrece o săptămână, nu cred că va îi încurca pe CFR Cluj”.

Mihai Căpățînă a răsuflat ușurat la finalul meciului, : „Mă bucur foarte mult că am reușit să câștigăm. Am fost foarte afectat pentru că e prima eliminare din cariera mea și le mulțumesc colegilor. Am luat al doilea galben pentru fault. E decizia dânsului, nu am ce să comentez.

Colegii mei au încercat să facă o partidă fantastică și vreau să le mulțumesc încă o dată. Mai e mică șansă pentru locurile de Conference League și vom spera în continuare. Cei care vor intra vor încerca să joace la fel și cred cât mai sunt șanse matematice.

E strategia lor, nu știu ce vor face cei de la Farul și CFR Cluj. Suporterii merită să fie fericiți, au venit în număr mare și la meciul ăsta”, a mai spus mijlocașul central.

