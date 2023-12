Jucătorul care i-a plăcut lui Gigi Becali după FCSB – Oțelul 0-2. „Cel mai bun, joacă și fotbal, și rugby”

Este vorba despre Ovidiu Popescu, fotbalist care deseori uită că trebuie să joace fotbal și se crede la rugby. Cel puțin asta susține Gigi Becali, patronul celor de la CFR. Restul jucătorilor au fost criticați, în frunte cu căpitanul Darius Olaru sau cu Adrian Șut. Cel din urmă ar avea o problemă personală, deci nu ar trebui judecat prea aspru, anunță Gigi Becali.

Jucătorul care i-a plăcut lui Gigi Becali după FCSB – Oțelul 0-2

”Ovidiu Popescu, atât. Ovidiu Popescu. A fost cel mai bun de pe teren, numai că el săracul a greșit acolo, nu trebuia să greșească. A greșit și el și Lixandru. Trebuia să vină la primire.

El joacă și fotbal și rugby. El joacă fotbal când joacă pe teren, când ajunge acolo la poartă își aduce aminte de buturi. Probabil când era mic juca rugby și își aduce aminte de buturi. Aoleu, trebuie să dau între buturi”, a transmis Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

”Nu mai îmi place linia de mijloc, mă uit la Olaru, nu mai e Olaru ăla”, a remarcat și Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii. Gigi Becali a intervenit și i-a reproșat lui Olaru că se antrenează foarte puțin, deci fără muncă nu poate ajunge departe. ”Nu mai e, că dacă el Olaru face o oră și un sfert. Băi Horia, deci astea sunt lucruri care sunt Dumnezeiești.

Adică le-a făcut Dumnezeu în om. Adică firea omului. Adică așa l-a făcut Dumnezeu pe om, că el din obișnuință, zic sfinții părinți că obișnuința, dacă te obișnuiești cu ceva, obișnuința devine deprindere, și deprinderea se face fire.

Și când se face fire, , tu ajungi pasator în firea ta, om. Dar, tu dacă faci o oră și un sfert și nu repeți, Olaru are o obișnuință mică, aia se dizolvă în timpul jocului. Mintea lui se schimbă.

Adică din obișnuință se face dribling, nu ai văzut că și Șut face piruete, băi tu nu face piruete, pasează din prima. Dacă te-ai apucat să faci piruete, păi la revedere, tată! Munca-i muncă. Muncește bă!”, a punctat patronul celor de la FCSB. În încheiere, Gigi Becali i-a lăudat pe cei de la Oțelul Galați, care își dau viața pe teren, așa cum fac toate echipele lui Dorinel Munteanu.

”Păi muncește, fugeau, alergau, își dau viața pe teren, era câte un kilometru pătrat în centrul terenului liber. Bă, acolo trebuie să vină unul la primit. Jucam, jucam, voi în centrul terenului liber, acolo trebuie să fie unul liber, să primească, vedeam eu că nu e nimeni acolo să primească, care nu-s profesionist. Nu mai e nimeni că nu se mișcă pe teren”, a explicat patronul celor de la FCSB, în direct și exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, reacție despre Ovidiu Popescu