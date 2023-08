Jucătorul care l-a impresionat pe Gigi Becali la FCSB – CFR: „Hai să-i spunem Roberto Carlos”

FCSB s-a dovedit a fi de netrecut în duelul cu CFR, câștigat cu 1-0. Clujenii nu au reușit să-l învingă pe Târnovanu grație unei linii de fund ermetică. Gigi Becali a avut un preferat la finalul partidei în care roș-albaștrii

Gigi Becali l-a remarcat pe noul Roberto Carlos

“Cel mai mult, ieri, mi-a plăcut cel mai mult Pantea. Pantea mi-a plăcut și chiar și Radunovici. Eu știam că e valoros, dar în ultimul timp era cam indolent, cam delăsător. Aseară a fost foarte serios, dar Pantea m-a încântat”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali . La debutul în Ghencea, echipa sa a reușit o victorie frumoasă în fața rivalilor de la CFR Cluj. După 1-0, FCSB are 4 victorii din 4 partide și este lider detașat al Ligii 1. Apărarea a făcut diferența.

“Putem să comparăm. Să-i dăm nume, să-i dăm Roberto Carlos. Să-ți spun ceva. E puternic Pantea, are picioare groase, ca Roberto Carlos. Are personalitate, asta pentru că are încredere în picioarele lui”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANTIK SUPERLIGA.

Pantea, noua perlă din lotul FCSB-ului

Alexandru Pantea, în vârstă de 19 ani, este produs al Academiei FCSB. Fundașul dreapta are 28 de partide pentru roș-albaștrii în Liga 1 și a reușit să își câștige locul de titular în fața veteranului Valentin Crețu. Crețu are 34 de ani și este la final de carieră.

Evoluțiile bune ale lui Alexandru Pantea i-au dat și o nouă titulatură în vestiarul FCSB-ului. Patronul Gigi Becali l-a comparat pe fundașul lateral cu celebrul Roberto Carlos, fost fundaș de bandă la Real Madrid, un brazilian celebru pentru forța din picioare.

Roberto Carlos a jucat pentru madrileni între 1996 și 2007, unde a strâns 370 de partide și a marcat 47 de goluri. Fundașul lateral este considerat o legendă a braziliei și a strâns 125 de selecții pentru națională. Inter Milano și Fenerbahce sunt alte două formații celebre unde Roberto Carlos a scris istorie.

Pentru Pantea, urmează o dublă de foc în care va trebui să se ridice la nivelul așteptărilor. , o nucă tare la nivelul fotbalului danez. Formația antrenată de Thorup are 3 victorii din 3 partide în acest sezon.

