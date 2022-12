Jucătorul din naţionala Franţei care a fost descoperit de tatăl lui Kylian Mbappe: “Nu am fost mereu fundaş, jucam atacant”

Franţa a venit la Campionatul Mondial 2022 cu , dar printre jucătorii lui Didier Deschamps se numără şi câţiva care vor deveni cât de curând titulari în primul “11” al “Les Bleus”. Unul dintre aceştia a fost antrenat, la începutul carierei, de tatăl lui Kylian Mbappe.

William Saliba, viitoarea stâncă din defensiva Franţei, a fost pregătit de tatăl lui Kylian Mbappe

La Campionatul Mondial 2022, William Saliba a prins doar 27 de minute, în , însă se anunţă o soluţie de viitor pentru selecţionata lui Didier Deschamps. Fundaşul central de 21 de ani este titular incontestabil la Arsenal, liderul din Premier League, iar primii paşi în fotbal au fost marcaţi de tatăl lui Kylian Mbappe.

Născut în Bondy, un mic orăşel de lângă Paris, William Saliba şi-a început junioratul la 7 ani, în 2008, la AS Bondy. Este aceeaşi echipă de unde şi-a început ascensiunea Kylian Mbappe, iar cei doi au fost pregătiţi în primii ani de Wilfried, tatăl starului de la PSG.

“Toată lumea joacă fotbal în orăşelul de unde sunt eu. Mulţi fotbalişti au trecut pe la Bondy, precum Kylian Mbappe sau Jonathan Ikone. Nu am fost mereu un fundaş. Până la 12 ani am jucat atacant, am fost şi mijlocaş puţin timp, dar am devenit fundaş atunci când am schimbat clubul”, spunea William Saliba, în octombrie 2022, pentru site-ul oficial al lui Arsenal.

După şase ani petrecuţi la AS Bondy, William Saliba a ajuns la FC Montfermeil, iar în 2016, la 15 ani, s-a mutat la academia lui Saint-Étienne. Aici a semnat primul contract ca profesionist, la 17 ani, în mai 2018, iar patru luni mai târziu debuta, în tricoul “verzilor”, în Ligue 1.

“Mereu mi-am dorit să joc fotbal, iubesc acest sport. La trei ani visam că o să devin fotbalist şi visul ăsta l-am avut mereu. Când eram mic am primit cadou o minge şi de atunci am început să joc. Am mai mers la atletism, cam un an, dar tot fotbalul a rămas pe primul loc” – William Saliba

William Saliba, transferat de Arsenal la 18 ani. A devenit titular în defensiva “tunarilor” în actualul sezon

La finalul sezonului 2018-2019, William Saliba era transferat de Arsenal, iar “tunarii” plăteau 30.000.000 de euro pentru fundaşul central de 18 ani, însă l-au lăsat să mai joace un an, sub formă de împrumut, la Saint-Étienne. A revenit la formaţia londoneză în avara lui 2020, însă Mikel Arteta a preferat să-l trimită la echipa U23, ca mai apoi, în ianuarie 2021, să-l împrumute la Nice.

Chiar dacă a avut evoluţii bune la Nice, în partea a doua din sezonul 2020-2021, William Saliba nu şi-a găsit locul la Arsenal şi a fost trimis împrumut la Marseille, în iulie 2021. A urmat un nou sezon bun, de această dată pe “Velodrome”, iar OM a vrut să-l transfere definitiv, însă fundaşul şi-a dorit să se întoarcă la Londra.

De această dată, în vara acestui an, William Saliba a rămas la Arsenal, iar pe 5 august a debutat în Premier League. Francezul şi-a făcut rapid loc în defensiva “tunarilor”, care ocupă în prezent locul 1 în clasament.

Anul 2022 i-a adus şi debutul în naţionala Franţei lui William Saliba, în martie, când a jucat 32 de minute într-un amical cu Coasta de Fildeş, ca apoi să fie titular contra Africii de Sud. Folosit de Didier Deschamps în partidele din Liga Naţiunilor, fundaşul de 21 de ani a fost cooptat în lotul pentru Campionatul Mondial 2022, iar duminică ar putea să-şi adauge medalia de campion mondial în palmares.