Jucătorul lui Gică Hagi cerut la Euro 2024 după U Craiova – Farul 1-2: „Ești mare când faci asta”

Louis Munteanu a impresionat la primul meci al Farului din 2024. Atacantul de 21 de ani a fost esențial în , în etapa cu numărul 22 din SuperLiga. Prestația lui Louis Munteanu nu a trecut neobservată.

Jucătorul lui Gică Hagi cerut la Euro 2024 după U Craiova – Farul 1-2

Louis Munteanu a contribuit la prima reușită a Farului în meciul cu Universitatea Craiova. , mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK, a fost blocat de Laurențiu Popescu, însă mingea i-a revenit lui Rivaldinho care a înscris cu poarta goală.

ADVERTISEMENT

Ulterior, atacantul de 21 de ani l-a învins pe portarul Universității Craiova cu un șut cu stângul. Florin Răducioiu și Viorel Moldovan, doi foști mari internaționali români, au remarcat evoluția lui Louis Munteanu.

Cei doi foști atacanți sunt convinși că jucătorul lui Gică Hagi trebuie să fie convocat în lotul României pentru Euro 2024 din vară, dacă va continua să exceleze. Totodată, Viorel Moldovan a remarcat un detaliu cheie în jocul lui Louis Munteanu.

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu, lăudat după U Craiova – Farul 1-2: „Indiscutabil trebuie convocat la echipa națională” / „Ești mare când faci asta”

„De ce să nu fie la European Louis Munteanu? Dacă va continua așa, indiscutabil trebuie convocat la echipa națională! Nu fac lobby sau publicitate, dar a dovedit. Putem să o spunem pentru că am dat și noi două goluri la echipa națională (n.r. Viorel Moldovan), a declarat Florin Răducioiu la .

„Munteanu e un atacant care îmi place foarte mult. Ești atacant mare când ataci în profunzime, ceea ce Louis Munteanu face. Chiar dacă uneori e egoist”, a spus și Viorel Moldovan, fost atacant cu 25 de goluri la naționala României.

ADVERTISEMENT

Cotat la 1,5 milioane de euro de Transfermarkt.com, Louis Munteanu a fost unul dintre jucătorii de bază ai lui Gică Hagi în sezonul precedent, în care Farul s-a încoronat campioană. Atacantul împrumutat de la Fiorentina a înscris în stagiunea trecută nu mai puțin de 10 goluri și a oferit 6 pase decisive.

5 goluri și 1 pasă decisivă în 19 meciuri sunt cifrele lui Louis Munteanu la Farul în acest sezon

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu, nemulțumit după U Craiova – Farul 1-2: „Am lovit foarte prost mingile”

Louis Munteanu a fost omul meciului pentru Farul în victoria cu Universitatea Craiova, scor 2-1. Totuși, atacantul de 21 de ani a irosit numeroase ocazii de a pune pericol la poarta lui Laurențiu Popescu, aspect pe care și l-a reproșat la finalul partidei.

„Un meci bun făcut de noi, 3 puncte mari de care aveam nevoie. Vrem să fim în play-off. Am ratat foarte mult. Sunt supărat pe mine pentru că eu trăiam din execuții și nu știu ce s-a întâmplat astăzi. Cu siguranță meciul viitor o să mă îmbunătățesc și sper să câștigăm din nou.

Asta mi s-a cerut (n.r. – să se demarce în spatele fundașilor adverși), asta trebuie să fac meci de meci, sunt număr 9, trebuie să atac spațiile și să-i ajut pe atacanții laterali. A fost totul pe invers. Am lovit foarte prost mingile. Mă bucur că am marcat și am câștigat meciul.

Am jucat mai mult în spatele lui Maldonado, am văzut că are probleme și am continuat să fac asta, a mers bine. Chiar sunt 3 puncte mari, mai avem 8 finale, trebuie să jucăm așa cum am făcut-o azi și cu siguranță o să câștigăm fiecare meci. Doamne ajuta să fiu acolo (n.r. în lotul pentru Euro 2024)! Dacă voi juca bine, probabil voi merge la Euro”, au fost cuvintele lui Louis Munteanu.