Jucătorul pentru care Universitatea Craiova a oferit 600.000 de euro, făcut praf de un fost mare fotbalist: „E penibil, are aere de mare vedetă!”. Video Exclusiv

, 2-0 cu Hermannstad, iar “găzarul” Vivi Răchită consideră victoria clar meritată. La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Răchită a lansat un atac foarte dur la adresa lui Raul Opruț, jucătorul sibienilor, cel care s-a plâns de calitatea gazonului de pe “Ilie Oană”.

Valeriu Răchită l-a făcut praf pe Raul Opruț, jucător pe care Universitatea Craiova a vrut să îl transfere în această iarnă: “E penibil”

De asemenea, Răchită a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Constantin Budescu, vedeta celor de la Petrolul. “Budi” a jucat pe un post care nu îi este familiar, de mijlocaș de bandă, și l-a avut adversar direct chiar pe Raul Opruț. Un duel pe care fotbalistul Petrolului l-a câștigat cât se poate de clar în opinia lui Răchită.

“2-0 e cel mai clar scor din punctul meu de vedere în fotbal, chiar dacă Irobiso a făcut o prostie. A luat un galben care s-a transformat în roșu, fiind al doilea. Am văzut cu Florin Pârvu și mi-a zis că i-a găsit pe băieți foarte montați. Mă bucur că schimbarea de antrenor a adus un plus echipei.

Un meci în care toată lumea a jucat, inclusiv Budescu. Budescu a jucat super bine, în aripă dreapta. Cred că nu a jucat de trei ori în carieră. L-a avut adversar pe marele Opruț, care am văzut că zicea la interviuri că spunea că nu au putut să își facă jocul pentru că e terenul foarte prost”, a declarat Valeriu Răchită la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Vivi Răchită și-a continuat tirada la adresa lui Raul Opruț și a mers chiar mai departe. Este convins că din acest motiv a picat și , de care Opruț a fost foarte aproape în iarnă. FANATIK a scris în exclusivitate despre negocieri, recunoscute apoi și de oficialii din Bănie. În cele din urmă, mutarea nu s-a materializat.

Vivi Răchită râde de Raul Opruț la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI : “L-a luat Budescu într-o viteză…”

“Păi băi Opruț, unde ai jucat tu până acum? Ai jucat în Serie C în Italia. Păi dacă ăsta e teren prost, pe vremea noastră când jucam cu noroiul până la glezne ce mai puteam spune. Ca să vezi cât de penibil este acest Opruț, care am înțeles că are aere de mare vedetă. Acum înțeleg de ce Mihai Rotaru nu l-a luat la Craiova. Mihai Rotaru analizează jucătorii și după materia cenușie.

Nu poți tu după un meci în care ai fost penibil să dai vina pe teren. Petrolul a jucat pe alt teren? Terenul a fost foarte bun, am fost înainte de meci. ‘Domne, terenul prost că eu sunt Roberto Carlos…’. Păi l-ai avut pe Budescu și nu l-ai depășit o dată, care are 34 de ani și nu se omoară cu alergatul. L-a luat Budescu în prima repriză într-o viteză pe partea dreaptă acolo…”, a mai spus Răchită la FANATIK SUPERLIGA

Furiosul Valeriu Răchită se așteaptă ca Raul Opruț să iasă din vederile lui Edi Iordănescu după declarația de la finalul meciului cu Petrolul. Fostul fundaș al Petrolului a făcut și un anunț important în timpul atacului fără menajamente la Opruț. A anunțat că sunt șanse ca suprafața de joc de pe Ilie Oană să fie schimbată pentru prima dată după 12 ani.

Vivi Răchită, sfat pentru Edi Iordănescu: “Am înțeles că e jucător care va fi luat la echipa națională. Oprește-te, nu are nicio legătură cu fotbalul”

“Mi s-a părut penibil Opruț. Și am înțeles că e jucător care va fi luat la echipa națională. Edi, oprește-te. Lasă, ia-l pe Camora, reactivează-l pe Ștefan Radu. Lasă-mă cu Opruț că nu are nicio legătură cu fotbalul. Suntem în perioada de iarnă, terenul ăla nu a fost schimbat de 12 ani și facem eforturi.

Avem promisiunea că vom schimba în primăvară acest gazon care a ieșit din garanție acum șapte ani. Și vine Opruț de la Hermannstadt și nici măcar nu îl ajută lexicul. A spus trei fraze cu două cuvinte în același… el nu poate să facă o frază logică. Ce să mai vorbesc de o centrare, de o învăluire, sau de echipa națională”, a încheiat Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

