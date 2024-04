Jurgen Klopp, negru de supărare după ce Liverpool s-a îndepărtat de titlu: ”Fotbalul nu funcționează așa”

”Cormoranii” , și au rămas pe locul 3 în clasament. Prima repriză a fost una extrem de slabă pentru gazde, iar în cea de-a doua au ratat o mulțime de ocazii.

Liverpool, pas greșit spre titlu. Ce spune Jurgen Klopp

La finalul partidei Liverpool – Crystal Palace 0-1, din etapa a 33-a din Premier League, managerul Jurgen Klopp a avut un discurs dur la adresa elevilor săi pentru jocul prestat în prima repriză.

”Cred că a fost destul de evident că nu am jucat o primă repriză bună. Nu am fost o echipă pe deplin convinsă în teren. Nu am fost grozavi. Crystal Palace a avut mult prea multe momente de fotbal consistent. Am mers în direcția greșită.

De mai bine de 20 de ani, când îmi urmărești echipele, presingul și contrapresingul sunt destul de bune, în unele zile este excepțional. În prima repriză, nu a fost nimic, iar apoi am fost conduși cu 1-0.

În repriza a doua, am încercat să schimbăm formația și dinamica. Ai putea să stai aici într-o altă zi și să vorbim despre o victorie cu 4-1, dar fotbalul nu funcționează așa”, a declarat Klopp, conform .

Klopp, două înfrângeri grele pe Anfield Road

Această înfrângere în urma căreia Liverpool va avea a treia șansă la titlu în acest final de sezon din Premier League, vine după un alt eșec neașteptat. La mijlocul săptămânii, , scor 0-4, în prima manșă a sferturilor din Europa League.

”Chiar a fost un meci îngrozitor. Am pierdut un pic scenariul de joc. Nu am nimic pozitiv de spus, eram peste tot și niciunde în același timp. Atalanta a meritat 100% victoria. Nu mi-a plăcut deloc disciplina noastră tactică. Nu am făcut pressing. Știu că băieții pot juca un fotbal mai bun, însă nu în seara asta”, a spus Klopp după acel joc.

Pentru managerul german, returul de la Bergamo ar putea însemna ultimul meci european pe banca lui Liverpool. El va părăsi echipa la finalul sezonului, iar presa britanică a anunțat că de la Sporting Lisabona.

Acesta . El vrea să-i aducă de la actuala sa formație pe fundașii Goncalo Inacio și Ousmane Diomande, dar și pe mijlocașul Morten Hjulmand.