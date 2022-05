Jurgen Klopp, reacţie savuroasă după ce a pierdut trofeul Ligii Campionilor: “Unde e finala la anul? La Istanbul? Rezervaţi-mi o cameră”

Liverpool a pierdut finala Ligii Campionilor 2022, după , iar Jurgen Klopp a oferit o primă reacţie la finalul meciului. Chiar dacă a ratat trofeul, antrenorul german este sigur că jucătorii lui vor ajunge în ultimul act al sezonului 2022-2023 din Champions League.

Ce a spus Jurgen Klopp după Liverpool – Real Madrid 0-1, finala Ligii Campionilor 2022

a susţinut că jucătorii lui au făcut un meci bun contra lui Real Madrid şi a găsit motivele pentru care Liverpool a pierdut finala Ligii Campionilor 2022. Tehnicianul de 54 de ani a încheiat interviul în stilul caracteristic şi a anunţat că vrea să-şi rezerve o cameră de hotel la ultimul act din 2023.

ADVERTISEMENT

“În vestiar, în acest moment, nimeni nu crede că a fost un sezon mare. Ne trebuie câteva ore. Au fost două decizii împotriva noastră. Am făcut un meci bun, dar nu un meci perfect.

Nu cred că poţi face un meci perfect în faţa unui adversar care joacă defensiv. Am avut multe şuturi, dar nu foarte clare. Courtois a reuşit două parade mari. Am luat un gol dintr-un out. Valverde a vrut să şuteze, Vinicius a fost acolo şi asta e tot.

ADVERTISEMENT

“Nu e rău să ajungi într-o finală, este un succes”

Băieţii au dat totul, în special la 0-1, când am jucat aşa cum îmi doream. Am vrut să fim mai curajoşi în a doua repriză, asta le-am spus la pauză. Ne-am făcut jocul în jurul adversarului.

Nu e rău să ajungi într-o finală, este un succes, dar nu cel pe care ţi-l doreşti. Simt că vom reveni aici (n.r. în finală). Avem o echipă competitivă, iar în următorul sezon vom fi un grup şi mai bun. Unde este finala în sezonul viitor? La Istanbul? Rezervaţi-mi o cameră de hotel”, a spus Jurgen Klopp la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

Jurgen Klopp, la a treia finală Champions League pe care o pierde

În 2013, Jurgen Klopp a atins prima oară finala Ligii Campionilor, cu Borussia Dortmund, însă a pierdut trofeul în faţa lui Bayern Munchen, scor 1-2. Pe “Wembley”, în urmă cu nouă ani, BVB a fost învinsă cu un gol primit în minutul 89, reuşit de Arjen Robben.

După cinci ani, în 2018, Jurgen Klopp s-a întors în finala Ligii Campionilor, cu Liverpool, dar a fost învins de Real Madrid, scor 1-3. Atunci, “cormoranii” au suferit după ce Mohamed Salah a fost accidentat de Sergio Ramos, în prima repriză.

ADVERTISEMENT

Jurgen Klopp a câştigat singurul trofeu al Ligii Campionilor din carieră în 2019, după Liverpool – Tottenham 2-0. La finala de acum trei ani, Mohamed Salah şi Divock Origi au marcat golurile victoriei.