Jurnaliștii englezi, scandalizați de atitudinea sfidătoare a Emmei Răducanu la Madrid Open: „Conferință de presă penibilă!”. A ieșit din top 100 WTA

Din cauza unei accidentări, Emma Răducanu s-a retras de la turneul de la Madrid, iar presa britanică a avut o reacție dură la adresa ei, pentru că sportiva a refuzat să răspundă serios la întrebările pe care le-a primit din partea jurnaliștilor.

Jurnaliștii englezi, scandalizați de atitudinea sfidătoare a Emmei Răducanu la Madrid Open

Jurnaliștii englezi au taxat-o dur pe cu origini românești a susținut o conferință de presă, în care nu a vrut să răspundă serios întrebărilor primite. „16 întrebări, 58 de cuvinte”, a fost unul dintre titluri.

Jurnaliștii de la AS.com au notat că sportiva britanică a avut „o conferință de presă penibilă”, fiind protagonista unui „episod suprarealist”. Sportiva de 20 de ani, urma să debuteze în competiție împotriva Victoriei Tomova, o sportivă din Bulgaria.

Emma Răducanu a fost câștigătoarea surpriză de la WTA US Open, intrând brusc în atenția tuturor, fiind necunoscută până în acel moment, ținând cont de vârsta fragedă pe care o avea când ridica trofeul de la turneul american. Mai mult decât atât, în urma retragerii sale, Emma Răducanu a ieșit din top 100 WTA.

Emma Răducanu s-a distanțat de rețelele de socializare

De la turneul de vis reușit la US Open 2021, pentru cu mai puține reușite, ajungând să iasă din top 100 a ierarhiei mondială. Sportiva a recunoscut înainte de Indian Wells că a renunțat la toate rețelele de socializare, pentru a se putea concentra pe tenis.

„După Australian Open, mi-am șters WhatsApp și Instagram de pe telefon. De atunci, trăiesc sub o mică piatră. Am simțit că în anumite momente e mai bine să mă concentrez doar pe mine și am fost mulțumită de viața mea, fără aceste rețele sociale.

Am învățat că indiferent ce faci, dacă e bine sau rău, sunt oameni care vor fi împotriva ta. Cred că negativitatea este o parte din social media.

Acum nu mă mai afectează atât de mult, pentru că nu mai permit eu să mă afecteze. Mi-e foarte bine așa. Sincer, nu m-am simțit bine înaintea meciului, m-am hotărât să joc cu 20 de minute înainte.

Cu doar două minute înainte meci, dormeam în camera de tratament. Sunt mândră că am ieșit pe teren și am câștigat”, spunea Emma Răducanu, în luna martie.