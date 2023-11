Juventus – Inter 1-1, în etapa a 13-a din Serie A. Remiză în Derby d’Italia

Meciul Juventus – Inter are loc duminică, 26 noiembrie, cu începere de la ora 21:45 și reprezintă clar partida vedetă a etapei cu numărul 13 din Serie A. Este confruntarea dintre primele două clasate, Inter având două puncte avans peste torinezi, 31 puncte contra 29. Dacă Juve se impune preia șefia clasamentului.

Unde se joacă meciul Juventus – Inter

Capul de afiș al etapei a 13-a din Serie A, Juventus – se dispută duminică, 26 noiembrie, de la ora 21:45 pe stadionul echipei torineze ce poartă numele clubului fanion al orașului și se va desfășura, cum era și de așteptat, cu casa închisă, toate biletele fiind epuizate cu aproape o lună înaintea partidei.

Fiind vorba de un joc în care stadionul va fi arhiplin, de la Milano urmând a sosi minim 10.000 de suporteri, cei care au primit bilete din partea organizatorilor de la Juventus, forțele de ordine vor fi serios suplimentate, în ziua meciului nu se vor vinde băuturi alcoolice în preajma stadionului, pentru a se evita orice conflict.

Cine transmite la TV partida Juventus – Inter

Marele meci pentru locul 1 în fotbalul italian se joacă duminică, 26 noiembrie, de la ora 21:45, pe Juventus Stadium din Torino, în etapa a 13-a din Serie A și va fi transmis la televizor pe posturile Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 2. Îl mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Duminică, 26 noiembrie, va fi o zi în care soarele va rămâne stăpân pe cer până la amurg. Nu va exista niciun moment pericolul unei ploi oricât de slabe însă această vreme însorită este mai degrabă amăgitoare, pentru că maxima zilei, la orele amiezii, va fi foarte joasă, doar 7 grade iar la ora 21:45 va fi frig de-a binelea, undeva în jur de maxim un grad sau două.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Juventus – Inter

Nici una dintre cele două candidate la titlu nu se prezintă cu cele mai bune distribuții, ca urmare a problemelor de lot. Juventus are doi suspendați pe termen lung, și Faggioli pentru pariuri iar la capitolul accidentați îi avem pe fundașul Danilo, pe atacantul Weah și pe jucătorul de bandă stânga De Sciglio.

Cea mai grea pierdere pentru Simone Inzaghi la Inter este fundașul central Bastoni, im de bază inclusiv la echipa națională. În afara sa mai are de stat cam până la sfârșitul anului fundașul dreapta Pavard, iar chilianul Alexis Sanchez a venit de la echipa națională cu o contractură musculară și mai mult ca sigur că nu va figura nici pe bancă.

Cote la pariuri la jocul Juventus – Inter

Meciul vedetă al etapei a 13-a din Serie A, Juventus – Inter aduce o alegere oarecum surprinzătoare din partea caselor de pariuri referitoare la echipa care are prima șansă. Deși joacă acasă nu Juventus e favorita lor, ci Inter la cota de 2,10. Un succes torinez atinge valoarea de 3,20. Șansă dublă X2 are cotă de 1,30 iar șansă dublă 1X cotă de 1,85. Gol marcat de Inter are cota de 1,30 iar golul lui Juventus ajunge la 1,55.

De-a lungul timpului, începând din 1910, anul primei confruntări directe în campionat, au fost 180 de meciuri, dintre care Juventus a câștigat 87, 45 s-au încheiat remize iar alte 48 au revenit echipei milaneze. Juventus a marcat 258 de goluri, iar nerazzurrii au înscris de 207 ori.