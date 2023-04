Kamara de la Survivor și mesajul pentru Ionuț Iftimoaie care schimbă totul: ”M-aș întâlni cu el”

a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, la scurt timp după eliminarea din Dominicană. Împreună cu artistul am trecut „în revistă” cele mai importante evenimente! Dar stați așa, că nu e doar atât! Am depănat noi amintiri, am vorbit de toate, însă Kamara ne-a mărturisit ceva inedit. Da, da, are legătură cu Ionuț Iftimoaie! Se pare că revenirea acasă i-a adus ceva liniște sufletească artistului, astfel că l-a iertat pe marele sportiv și este gata să facă pace, din toate punctele de vedere.

Kamara de la Survivor, cel mai sincer interviu după experiența din Dominicană

a trecut testul întrebărilor sincere! Odată ajuns acasă și readaptat vieții cotidiene, artistul a stat de vorbă cu FANATIK și a povestit tot ce a însemnat pentru el experiența din Dominicană.

A avut parte de un parcurs plin cu de toate, la propriu. Suișuri, coborâșuri, certuri, împăcări… Foame mare, pe toate le-a experimentat Kamara. Dar, ne spune el, s-a întors mult mai puternic.

Kamara de la Survivor: „Am puterea să fac mai multe decât cred”

Kamara, clasica întrebare… cum a fost pentru tine această experiență Survivor? Care sunt cele mai importante lecții pe care le ai învățat în Dominicană?

– A fost o experiență fantastică, o experiență care m-a îmbogățit foarte mult. M-am redescoperit ca bărbat, pentru că mă gândeam doar la latura mea de tătic. Cumva asta îmi anula 50% din forță, eram doar tătic și uitam să fiu și „eu”. În această aventură, luptam doar și doar pentru Leon. Așa am luptat și pentru mine, să mă recâștig, iar asta m-a făcut și mai puternic. Cred că voi fi și mai bun ca tătic, deoarece m-am redescoperit ca bărbat.

Cele mai importante lecții pe care le-am învățat în Dominicană au constat în faptul că am puterea să fac mai multe decât cred. Puterea stă în mine și mă refer la absolut toate laturile, pentru că sunt omul care poate să decidă dacă pot sau nu să fac un lucru. Nimeni nu îmi spune mie ce pot să fac.

Nimeni nu îmi poate spune că nu pot face un lucru, eu sunt acela. Eu decid dacă pot să fac sau să nu fac ceva. Numai așa poți progresa. Dacă aștepți mereu păreri externe pentru a face un lucru, nu vei reuși nimic. Încă o dată, am învățat că cel mai greu pe lumea asta nu este să te lupți cu foamea, frigul, soarele sau dormitul afară cu gângăniile. Cea mai grea luptă o duci cu oamenii, iar dintre toți oamenii, cea mai grea luptă o duci cu tine.

Strategia secretă a Faimoșilor „a picat”

Crezi că puteai mai mult de atât și că nu era încă vremea ca tu să pleci acasă? Ce ai simțit în momentul eliminării?

– Cred că aș fi putut să mai stau. Dacă strategia se respecta așa cum o stabilisem, mai rămâneam. Aveam o strategie secretă, care mai îngloba doi oameni, dar nu o să spun cine, pentru că aș defavoriza. Această strategie ne-ar fi ajutat pe toți 6 să ajungem în finală. Din păcate, acest lucru nu s-a mai întâmplat odată cu plecarea mea. Dacă s-ar fi respectat strategia așa cum era stabilită, am fi ajuns în finală. Cu siguranță, aș fi putut duce mai departe această poveste. Survivor nu este numai sport, ci un tot unitar.

În momentul eliminării, am simțit că mi-am ratat obiectivul de tată, asta m-a durut cel mai tare. Obiectivul meu de bărbat a fost îndeplinit, pentru că m-am regăsit. Știu ce pot face, știu cât pot să îndur. Chiar dacă mi-am ratat obiectivul de tată, cred că prin obiectivul de bărbat pe care l-am îndeplinit, faptul că m-am reconectat la propria mea persoană, o să fiu și mai puternic. Nu mai reacționez doar pe o parte a corpului, ci pe ambele părți.

Kamara de la Survivor nu-i mai poartă „pică” lui Iftimoaie!

Ai declarat în spațiul public faptul că nu vrei să mai ai de-a face cu Ionuț Iftimoaie niciodată. În timp crezi că îți vei schimba această părere?

– Da, am declarat că nu aș vrea să ne mai întâlnim, dar acum am lăsat lucrurile să se mai liniștească în inima mea. Cum mie nu îmi place să păstrez supărarea, m-aș mai întâlni cu el oricând. Am mânca, am bea, am râde împreună, pentru că am avut și foarte multe momente frumoase. S-au întâmplat niște lucruri pe care oamenii poate nu le-au văzut, pe care le știm doar noi, care m-au determinat să spun acest lucru, dar eu cu Ionuț nu am fost certați. Au fost anumite momente, care pe mine m-au dezamăgit și, probabil influențat de tot ce se întâmpla acolo, de joc în sine și de interesele fiecăruia în parte, unele sentimente s-au accentuat. Cumva asta ne-a îndepărtat.

„Am avut impresia că am trăit doar o zi”

Kamara, care a fost cel mai greu lucru pe care l-ai simțit în avion, în drumul spre casă, după ce ai părăsit jungla?

– În avion, nu am mai simțit nicio problemă. În momentul în care am ieșit, am avut impresia că am trăit doar o zi. Am venit la Survivor, am stat o zi și am plecat când am fost eliminat. Fix asta a fost senzația. Mă duceam spre casă și nu am simțit nicio greutate. Am mâncat, îmi luasem cu mine niște sandwichuri, am dormit, m-am uitat la filme.

Mă gândeam doar la faptul că ajung acasă la cei dragi, iar asta îmi dădea și mai multă putere. Nu am simțit vreo greutate. Singura chestie e că nu mi-am luat bagajul la finalul zborului, nici acum n-am găsit bagajul. Încă suntem în căutări prin Republica Dominicană și Madrid. Să vedem unde este bagajul…

Kamara, fan linte și preparate vegetariene

Cu siguranță există un preparat de care nu te saturi, încă, de când ai venit acasă. Care e acela? Ce ai mâncat cel mai mult?

– Dintre toate chestiile care au existat acolo, lintea mi-a plăcut cel mai mult. Tocmai acum am linte pe foc. Îmi lipsește lintea de acolo, cea de aici este diferită. Acum mă chinui să scot ceva aproximativ la fel, dar nu prea se compară. Fiind vegan, cel mai mult am mâncat lucruri vegane: supă de linte, humus, salate, kasarli pide cu legume. Am mâncat o grămadă de chestii de genul acesta.

Dacă tot suntem la capitolul acesta… cu somnul cum ești, te-ai reacomodat? Poți să dormi liniștit acum? Dar la capitolul kilograme, cât ai slăbit în Survivor, Kamara?

– Cu somnul nu m-am reacomodat, chiar în noaptea asta am dormit doar două ore. Nici nu îi pot spune noapte, era deja zi. Nu reușesc să mă reacomodez cu somnul. Mă chinui, dar nu îmi iese deocamdată. În Survivor, am slăbit 10 kg. Am și imagini, le găsiți pe conturile mele de Instagram și de Tik-Tok. 10 kg… Eram radiografie. Acum am mai luat 3-4 kg înapoi.

Cum ai fost întâmpinat acasă? Ce face piticul Leon? Cum te-a primit?

– Am fost întâmpinat acasă foarte frumos de Leon. M-am dus la Focșani, pentru că el era deja la bunici când am ajuns. Cred că era Paștele. Am fost acolo și așa de vesel a fost. Îmi spunea întruna: „Tati, mi-e dor de tine de nu mai pot!” și îi spuneam că sunt aici. Ne-am jucat, ne-am pupat, a fost foarte frumos. E un copil extraordinar și minunat, care îți oferă o dragoste atât de frumoasă și necondiționată. E ceva wow.

Kamara de la Survivor și-a pierdut bagajul cu tot cu toiag

Kamara, ce s-a întâmplat cu toiagul pe care îl aveai mereu cu tine?

– Toiagul pe care îl aveam mereu cu mine este legat cu o folie de bagajul meu care nu a mai ajuns. E și el în aceeași situație, îl căutăm. Toiagul este cu bagajul, bagajul este cu toiagul. Sper să le găsesc cât mai curând, fiindcă nu îmi este bine fără lucrurile mele. Am o grămadă de lucruri în bagaj, iar toiagul înseamnă atât de mult pentru mine. Sper din inima mea să nu se rătăcească. Om trăi și om vedea.

Cu cine vei păstra legătura și cu cine nu vrei să mai ai de-a face vreodată, în afară de Ionuț Iftimoaie?

– Eu nu am probleme în a mă întâlni cu cei cu care am fost la Survivor. Cred că toți vor fi diferiți afară. Chiar și cu Ionuț aștept să mă revăd. Nu știu dacă el mai păstrează vreun resentiment. Eu am avut supărările mele cu el. Poate amândoi am fi putut fi mai înțelepți în unele momente, dar am făcut ce am simțit în clipele respective, nu avem ce să facem acum. Acelea erau condițiile, aceia eram noi atunci.

Se mai uită, uneori, la Survivor România

Ce faci acum, te mai uiți la Survivor?

– De când am ajuns, mă mai uit secvențial la Survivor, pentru că am foarte multe lucruri de rezolvat, dar urmăresc ce se întâmplă. Mi-a părut rău că a ieșit Alin, eu l-am avertizat că sunt șanse să fie următorul votat, așa cum i-am spus și lui Ionuț că va urma după mine. La puțin timp după plecarea mea, a plecat și Ionuț.