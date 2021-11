Kamil Wiktorski are gânduri mari cu FC Buzău. Fotbalistul crescut de Rangers a explicat de ce a ales campionatul României

Kamil Wiktorski este noul stâlp al apărării celor de la FC Buzău. Fundașul de 28 de ani nu este la prima experiență în fotbalul românesc.

Sezonul trecut a evoluat la Dunărea Călărași unde l-a avut ca antrenor tot pe .

Obiectivele lui Kamil Wiktorski

Fotbalistul polonez s-a acomodat în România. Sezonul trecut s-a luptat pentru promovarea în Liga 1 alături de Dunărea Călărași. și nu a ezitat să semneze cu noua echipă a ”profesorului”

Îi merge bine la Buzău. Este titular de drept în compartimentul defensiv, iar în ultima etapă a spart gheața și a înscris primul gol în Liga 2. Până să ajungă în România, Wiktorski și-a făcut ultima parte a junioratului tocmai la campioana Scoției, Rangers, pentru care a evoluat la toate nivelurile.

”Pentru un adolescent ca mine, anii la Rangers m-au format ca jucător. Am avut colegi de renume mondial și antrenori pe măsură. Au fost niște ani incredibili, în care am învățat enorm. Am ajuns la ei la 16 ani și am luat, pe rând, toate echipele, U17, U18, U19, echipa a doua, apoi prima echipă”, a rememorat fotbalistul.

Nu s-a impus în campionatul britanic și s-a întors în țara natală. Apoi a fost propus profesorului Pustai, iar acesta, convins de valoarea apărătorului, i-a oferit un contract la Dunărea Călărași, iar în vară l-a convins încă o dată să semneze cu FC Buzău, alături de care speră să promoveze în Liga 1.

”E firesc să ne gândim la promovare, de aceea luăm pas cu pas fiecare meci și încercăm să fim concentrați și motivați de fiecare dată. Am venit la Buzău cu încredere că putem să facem lucruri bune împreună.

Antrenorul m-a dorit mult, mi-a zis să vin cu el și am știut că există multă dorință și mult potențial în acest grup”, a mai spus polonezul.

Ce planuri are pentru minivacanța din pauza internațională

Kamil Wiktorski mărturisește că a avut un motiv special pentru care a acceptat provocarea de a juca în țara noastră.

Este atras de legendele Transilvaniei și va profita de pauza internațională pentru a petrece câteva zile pe tărâmul lui Dracula.

”Toată lumea a auzit de Contele Dracula. Eu cred că fără un sâmbure de adevăr nu există astfel de povești. Sunt nerăbdător să vizitez castelul și împrejurimile și să aflu noi povești din zonă”, a explicat Wiktorski.

FC Buzău este în grafic după primele 13 meciuri ale sezonului. Trupa din Crâng ocupă locul 5, care permite accederea în play-off-ul eșalonului secund.