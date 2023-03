Kanal D2 a făcut-o să plângă pe Alexandra Ungureanu! Ce a putut păți cântăreața: „Mă străduiam”

Kanal D2 a făcut-o să plângă pe Alexandra Ungureanu, vedeta pășind pe platourile de filmare de la Bravo, ai stil. Cântăreața, care va realiza emisiunea „Duet” la noul post de televiziune, a vizitat studioul show-ului pe care l-a câștigat și, după doar câțiva pași, i-au dat lacrimile.

Alexandra Ungureanu a bușit în plâns la Kanal D2

Alexandra Ungureanu a câștigat prima ediție Celebrities a emisiunii „Bravo, ai stil”, iar revenirea pe platourile de filmare ale concursului de modă unde a făcut istorie cu ținutele sale nu au lăsat-o deloc indiferent.

Ba mai mult, de fiecare dată când vorbește despre experiența trăită în show-ul prezentat de Ilinca Vandici. cântăreața recunoaște că a fost o adevărată rampă de relansare, având în vedere că în ultimii ani a intrat într-un con de umbră.

Alexandra a fost extrem de emoționată când i-a revăzut pe jurați. Și-a amintit de toate stările, trăirile pe care le va purta în suflet toată viața din cele avute la Bravo, ai stil.

„De ce plâng? Nu mă așteptam. Eram foarte ok în spatele porților. Asta, până să întru în platou…”, a mărturisit Alexandra, ștergându-și lacrimile.

Alexandra Ungureanu: „Au venit peste mine toate emoțiile”

„Ce frumoși sunteți, ce mă bucur să vă văd! Mi-a fost atât de dor de voi! Lumea a așteptat să înceapă și acum acesta va reveni în forță, pe Kanal D2!” , le-a spus prezentatoarea celor din echipa concursului de stil și atitudine.

Toți au primit-o cu brațele deschise și i-au mulțumit pentru vizita făcută. Artista a reușit să le stârnească emoții și juraților, retrăind și aceștia toate momentele de la ediția Celebrities 1.

„Când am văzut că s-au deschis porțile, m-a apucat plânsul și au venit peste mine toate acele emoții… Crâmpeie din emisii, din gale, din seara Finalei… Mă străduiam să nu plâng. Nu am putut să îmi stăpânesc lacrimile. A fost atât de frumos, unele dintre cele mai frumoase clipe din cariera mea. E o stare pe care o port cu mine întotdeauna. Sunt recunoscătoare că am putut să fac parte dintr-un format atât de provocator și de intens”, a mărturisit Ungureanu.

„Cine s-ar fi gândit că voi fi colegă de televiziune cu jurații și cu Ilinca?… În ultimii ani s-au întâmplat foarte multe lucruri. Iată că sunt acum gazda emisiunii , pe Kanal D2, începând din 7 aprilie, de la ora 22:00”, a spus Alexandra Ungureanu, profitând să își promoveze emisiunea, care până acum era difuzată

Alexandra Ungureanu a câștigat prima ediție cu vedete de la Bravo, ai stil

Alexandra Ungureanu este, așadar, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, una dintre vedetele Kanal D2 care va avea propria ei emisiune. La Bravo, ai stil, artista a concurat alături de alte nume celebre din showbiz precum Theo Rose, Oana Radu, Andreea Tonciu sau Raluca Tănase de la Bambi.

, al optulea, va avea premiera duminică, 2 aprilie, de la ora 19:00. Cu câteva zile înainte de lansare, prezentatoarea emisiunii, Ilinca Vandici, a făcut câteva dezvăluiri în exclusivitate, într-un interviu pentru FANATIK despre provocarea noii ediții.

Vedeta a dezvăluit (n.r.: în marele ei secret, ritualul pe care îl are înainte de fiecare filmare, dar și cu ce vine nou sezonul cu numărul 8.