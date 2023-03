Kim Rasmussen, impresionat de galeria giuleșteană după calificarea Rapidului în sferturile Ligii Campionilor: „Ne vom hrăni cu această energie!”

Rapid și este pentru prima oară când România are două reprezentante în sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin. în Sala Polivalentă, scor 30-24 cu Krim și a întors avantajul deținut de slovene după meciul tur.

Kim Ramussen, impresionat de galeria giuleșteană după calificarea Rapidului în sferturile Ligii Campionilor: „Ne-au împins de la spate”

Într-o atmosferă de poveste creată de suporteri, Rapid și-a luat revanșa în fața celor de la Krim și s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor. Pentru un loc în Final Four-ul de la Budapesta, echipa pregătită de Kim Rasmussen trebuie să treacă de Vipers Kristiansand, câștigătoarea ultimelor două sezoane în Liga Campionilor.

ADVERTISEMENT

„Atmosfera a fost grozavă, e frumos să revenim aici. Ne-au împins de la spate, dar trebuie să le ofer credit jucătoarelor. Cu ce energie și mentalitate au jucat… În final, sunt fericit că am reușit, pentru că cred că am meritat victoria astăzi”, a declarat Kim Rasmussen.

De asemenea, antrenorul danez care l-a înlocuit pe banca tehnică pe Carlos Viver a mărturisit că problemele de lot nu le-au împiedicat pe rapidiste să se califice în primele 8 echipe din Europa.

ADVERTISEMENT

Rapid o înfruntă pe Vipers Kristiansand în sferturile EHF Champions League

„Cu o săptămână înainte de meciul tur cu Krim, am avut accidentări, meci la Zalău. Săptămâna aceasta am avut toate jucătoarele la dispoziție, așa că am tras și mai mult. Ca antrenor, ăsta e lucrul pe care îl vrei”, a mai spus Kim Rasmussen.

În sferturile competiției, Rapid trebuie să treacă de Vipers Kristiansand. Formația din Norvegia a fost calificată direct în această fază a competiției, grație primului loc ocupat în Grupa A. Prima manșă va avea loc pe 29 aprilie, în timp ce returul va avea loc pe 6 mai.

ADVERTISEMENT

„Sunt mândru și fericit pentru ele, pentru staff și pentru toată lumea. Ne vom hrăni cu această energie, cu asemenea atitudine vrem să jucăm mereu. Avem un meci în campionat și apoi ne vom pregăti pentru Vipers”, au fost cuvintele lui Kim Rasmussen.

Denisa Șandru a anunțat noul obiectiv al Rapidului după calificarea în sferturile EHF Champions League

Denisa Șandru (n.r. Dedu), portarul celor de la Rapid, a anunțat că Rapid nu are un obiectiv anume după calificarea în sferturile Ligii Campionilor, ci intenția echipei este să ajungă cât mai departe posibil. Handbalista le-a mulțumit fanilor rapidiști prezenți în Sala Polivalentă.

ADVERTISEMENT

„Este un rezultat uriaș, am scris istorie pentru acest club, am avut o prestație bună. E adevărat că a fost un iad pentru ele, suporterii au pus multă presiune pe adversarele noastre. Le mulțumim pentru sprijin și suntem fericite că i-am făcut și pe ei fericiți.

ADVERTISEMENT

Pentru orice echipă e greu să joace la noi acasă. Suntem acasă și trebuie să demonstrăm lucrul ăsta. Suporterii au fost alături de noi non-stop. Le datorăm și lor această victorie.

„Am dovedit că suntem bune”

Ambele faze au funcționat foarte bune. Era important să facem o treabă bună în apărare. Aveam de recuperat cinci goluri, numai prin apărare și goluri ușoare puteam face asta. Mă bucur că am corectat ce nu a mers la Krim și, aici, împreună cu suporterii, am dovedit că suntem bune.

Finish-ul este ’Final Four’, acolo se poate întâmpla orice. Vom întâlni o echipă foarte puternică. Nu le va fi nici lor ușor. Ne dorim să ne bucurăm de rezultatul acesta, cu siguranță ne vom pregăti pentru cele două meciuri cu Vipers. Nu ne-am propus un final, vrem să mergem cât mai departe”, a fost declarația Denisei Șandru.