Klaus Iohannis, noi declarații despre candidatura la conducerea NATO. Ce intenții are președintele României

Președinele Klaus Iohannis a revenit, miercuri, cu noi declarații despre candidatura sa la postul de secretar general al NATO, după ce mandatul actualui șef al Alianței, Jens Stoltenberg, expiră în această toamnă.

„Nu intenţionez nici să mă retrag, nici să negociez altceva”

Preedintele Klaus Iohannis, a făcut, mercuri, noi declarații despre candidatura sa la funcția de secretar general al NATO. Iohannis a precizat că nu are de gând să se retragă din cursa pentru conducerea Alianței, și nici să vizeze un alt post în structurile de vârf ale Uniunii Europene, așa cum s-a vehiculat.

„Nu intenţionez nici să mă retrag, nici să negociez altceva. Mă concentrez pe NATO şi da, sunt câteva afirmaţii în spaţiul public. În continuare, consider că şansele mele sunt rezonabile”, a declarat șeful statului.

Președintele a făcut această declarație după o întrevedere cu președintele Consiliului European, , în contextul unor consultări, la Cotroceni, cu lideri din cadrul Consiliului privind Agenda Strategică a Uniunii Europene la Palatul Cotroceni.

SUA îl susțin pe Mark Rutte în fața „prietenului Iohannis”

Statele Unite sunt cea mai grea voce în desemnarea secretarului general al NATO iar, cu o zi în urmă, ambasadorul la NATO, Julianne Smith, a afirmat în mod clar că Washingtonul îl susține pentru această funcție pe premierul olandez , menționând „respectul” de care se bucură „prietenul nostru Iohannis”.

„Cred că sunteţi conştienţi de faptul că poziţia SUA este că îl susţinem pe deplin pe Mark Rutte ca viitor secretar general, dar avem cel mai mare respect şi pentru prietenul nostru, preşedintele Iohannis, şi apreciem că a intrat în competiţie şi îi dorim toate cele bune, în timp ce noi continuăm să dezbatem această problemă în cadrul Alianţei”, a declarat Julianne Smith.

Nici o șansă, spun analiștii Le Figaro

În plus, prestigioasa publicație franceză a publicat o analiză care arată că Iohannis „nu are nici cea mai mică șansă de succes, nici măcar în rândul țărilor din flancul estic”, potrivit . „Modul în care a făcut anunțul, momentul ales și lipsa de comunicare cu partenerii arată că Klaus Iohannis nu a înțeles nimic și că nu are calitățile necesare pentru această funcție”, se mai arată în articol.

Miercuri, premierul Marcel Ciolacu a estimat că „cea mai mare șansă” a lui Klaus Iohannis în această competiție este că „împotriva preşedintelui României nu este nimeni cu un vot negativ. Nu există un lider, decident, care să spună nu Klaus Iohannis”, a declarat Ciolacu pentru .