Klaus Iohannis: ”România a acționat rapid și eficient. Vom continua răspunsul la orice provocare posibilă”

Klaus Iohannis spune că România a acționat ”rapid și eficient” până acum, față de invazia Rusiei în Ucraina. De altfel, președintele a dat garantări că în continuare ”vom continua răspunsul la orice provocare posibilă.”

Klaus Iohannis a vorbit și despre . Președintele a subliniat cazarea, asistența medicală și donațiile pentru ei.

”România a acționat rapid și eficient. (…) Vom continua eforturile noastre pentru a răspunde robust la orice provocare sau amenințare posibilă.

Mulțumesc tuturor aliaților noștri pentru prezența în România, alături de noi. Bine ați venit în țara noastră! Prin eforturi comune, contribuim la securitatea spațiului aliat, asigurăm pacea și liniștea cetățenilor noștri.

Faptul că ne aflăm împreună în această bază militară reprezintă o dovadă în plus a unității, coeziunii și solidarității care există la nivelul NATO.

Am trimis ajutoare umanitare Ucrainei și am primit pe teritoriul nostru toți refugiații care s-au îndreptat către noi, oferindu-le sprijin, cazare și asistență medicală. În plus, am pus în funcțiune pe teritoriul țării noastre un hub logistic care asigură colectarea și transportul donațiilor umanitare internaționale către Ucraina.”, , fiind prezent, miercuri, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, alături de premierul Nicolae Ciucă și prim-ministrul Belgiei – Alexander De Croo.

Nicolae Ciucă, avertisment față de o ”criză de durată”

De altfel, premierul Nicolae Ciucă a spus că țările membre NATO trebuie să aibă în vedere și posibilitatea ca aceasta să extindă către ”granița noastră”.

”Trăim vremuri dificile, pe care nu am crezut că le vom mai trăi în secolul XXI. Trebuie să fim pregătiți pentru o criză de durată și pentru situația în care această criză se va extinde mai aproape de granița noastră.

Invazia Rusiei în Ucraina e cea mai gravă amenințare la adresa securității euroatlantice din ultimii ani”, a transmis și prim-ministrul țării.