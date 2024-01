Krim Ljubljana – Rapid se joacă acum în etapa 9 din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin

Meciul Krim Ljubljana – Rapid are loc sâmbătă, 6 ianuarie, cu îmcepere de la ora 19:00, în cadrul etapei a 9-a din Liga Campionilor la handbal feminin. Înaintea acestei prime runde din noul an ambele echipe au câte 7 puncte, de fapt sunt patru echipe cu acest număr de puncte, dar datorită golaverajului giuleștencele sunt cele care sunt pe locul 7, penultimul, dar același număr de punct îl are și locul 4, câștigătoarea ultimelor trei ediții,

Unde se joacă meciul Krim Ljubljana -Rapid

Întâlnirea Krim Ljubljana -Rapid se desfăşoară sâmbătă, 6 ianuarie, de la ora 19:00, în cea mai mare sală de sport din capitala Sloveniei, Arena Stozice, având capacitate de 12,800 de locuri pentru baschet, handbal și volei. Aici s-au jucat recent mai multe partide de la turneul final al CE organizat de Slovenia, Muntenegru și Macedonia de Nord și în 2023 au loc Europenele de volei.

Fiind vorba de o sală foarte mare, cu o acustică deosebită, încurajările fanilor au o reverberație deosebită. Krim este cea mai iubită echipă feminină din handbalul sloven și la meciurile de acasă vin de regulă între 3-4000 de spectatori, creînd o atmosferă deosebită în tribune. Aceşti suporteri vor avea rivali de temut în galeria Rapidului, care, cu siguranţă, va răspunde pe măsură.

Cine transmite la TV partida Krim Ljubljana – Rapid, din Liga Campionilor la handbal feminin

Partida Krim Ljubljana – Rapid se joacă sâmbătă, 6 ianuarie, de la ora 19:00, în Arena Stozice, sala polivalentă din Ljubljana, în etapa 1 9=a din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin şi va fi transmisă pe canalele Digi Sport 2, Orange Sport 2 şi Prima Sport2 O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Rapid, ca de altfel în toate secțiile clubului sportiv, lucrurile nu merg deloc bine din punct de vedere financiar. Sportivii sunt neplătiți din luna august sau în cel mai fericit caz din septembrie și va fi foarte greu de motivat pentru a da totul și a obține un rezultat pozitiv, care să păstreze șansele la calificarea în play/off-ul Ligii Campionilor. Promisiunile lui Bogdan Vasiliu că în ianuarie totul va reveni la normal nu mai au credibilitate.

Cine este Krim Ljubljana, adversara Rapidului din etapa a 9-a din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin

Krim Ljubljana este cea mai puternică echipă din istoria handbalului feminin din Slovenia. Krim Ljubljana este prezentă pentru a 28-a oară în cele 30 de ediîții ale Ligii Campionilor la handbal feminin. De 27 de ori a ieşit campioana Sloveniei, de tot atâtea ori a luat Cupa iar în anii 2001 şi 2003 câştiga Liga Campionilor.

Și acum pare că ar începe să revină la normal ca potențial financiar, pentru că antrenorul Dragan Adzic are acum un lot foarte valoros la dispoziție Din lotul actual fac parte vedete precum portarul brazilian Arenherdt, muntenegreanca Radicevic, franțuzoiaca Puneau, croata Lazovi sau altă muntegreancă, Grbic, toate trecute prin Liga Florilor dar marea lovitură a fost aducerea rusoaicei Daria Dmitrieva, care a refuzat pe CSM București.

Cote la pariuri la jocul Krim Ljubljana – Rapid și principalele probleme de lot

La casele de pariuri victoria slovenelor este cotată între 1,35-1,40 iar o surpriză din partea Rapidului are cotă 4,50. Și șansă dublă X2 are cotă fantastică. 2,90. Cele două echipe nu se mai întâlniseră până în sezonul precedent. S-au duelat în play-off și Rapid a ieșit învingătoare doar pe regula golului în plus marcat în deplasare. În Slovenia a fost 30-24 iar la București, pe un final demențial, a fost 29-24. În sezonul actual, la Mioveni, Rapid a făcut din nou spectacol, 27-22.

Va fi însă foarte greu la Ljubljana pentru că antrenorul David Ginesta are multe absențe și extrem de grele: interul Sorina Grozav e însărcinată, Estavana Polman e accidentată, la fel și cea mai importantă jucătoare din lot, fantezista . Va debuta însă Alina Ilie, adusă de la Mioveni.