Kylian Mbappe a dezvăluit ce i-a spus Lionel Messi la penalty-urile lui PSG: “E cel mai bun din lume, la al doilea m-a lăsat pe mine”

, însă formaţia lui Mauricio Pochettino a reuşit să obţină victoria, scor 3-2, după o dublă a lui Lionel Messi. Argentinianul a transformat cu succes o lovitură de la 11 metri în minutul 74, însă Kylian Mbappe a ratat un penalty în ultimele secunde ale partidei.

La finalul meciului de pe , Kylian Mbappe a explicat ordinea executanţilor penalty-urilor la PSG. Atacantul de 22 de ani a dat de înţeles că Lionel Messi are prioritate şi a susţinut că argentinianul l-a lăsat să bată a doua lovitură de la 11 metri.

Kylian Mbappe a explicat care este ordinea executanţilor penalty-urilor la PSG. Messi are mereu prioritate

“Este normal, este respect. E cel mai bun jucător din lume şi este un privilegiu pentru noi că joacă aici. Mereu am spus asta. Dacă avem un penalty, el îl bate. La al doilea m-a lăsat pe mine. Mi-a spus: ‘Bate tu’. Era finalul meciului, mi l-a lăsat mie şi am bătut”, a spus Kylian Mbappe pentru Canal+.

Lionel Messi a adus victoria lui PSG cu golul marcat din lovitura de la 11 metri scoasă de Kylian Mbappe în minutul 74. Pe finalul partidei, parizienii au avut un al doilea penalty, însă atacantul francez a bătut peste poarta apărată de Peter Gulacsi.

Ce a spus Kylian Mbappe după PSG – RB Leipzig 3-2: “Meciurile din Champions League sunt dificile”

Kylian Mbappe a fost întrebat şi de prestaţia echipei, care nu a fost tocmai la înălţime. PSG a condus din minutul 9, când atacantul de 22 de ani a deschis scorul, însă RB Leipzig a întors scorul în a doua repriză, astfel că francezii au tremurat pe final.

“Toate meciurile din Champions League sunt dificile. Am câştigat acasă, în faţa fanilor noştri şi suntem lideri în grupă. Asta trebuie să rămână după această seară.

Nu putem spune că am făcut un meci prost. Au fost multe lucruri bune, unele poate nu ne-au ieşit aşa bine cum ne doream. Nu putem spune că am fost norocoşi.

Cele mai bune echipe din lume joacă în Champions League. Au fost multe momente când am stat în terenul lor, am fost periculoşi, i-am pus în dificultate.

Am avut momente mai slabe, dar nu putem spune că am fost norocoşi în această seară”, a mai spus Kylian Mbappe.

Mauricio Pochettino: “A fost un meci complicat”

Mauricio Pochettino a analizat prestaţia jucătorilor săi în PSG – RB Leipzig 3-2 şi a susţinut că trebuie corectate câteva lucruri la echipă. Cu toate acestea, antrenorul parizienilor a fost mulţumit de faptul că echipa lui a întors rezultatul.

“A fost un meci complicat, dar am satisfacţia că am arătat caracter şi am întors scorul de la 1-2. Sunt lucruri pe care trebuie să le corectăm. Am pierdut prea multe mingi în prima repriză, când Leipzig a pus presiune pe noi.

Mijlocaşii au coborât prea mult şi nu s-au conectat prea bine cu atacanţii. Am primit două goluri pe contraatac, trebuie să corectăm asta”, a spus Mauricio Pochettino.