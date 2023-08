„L-ați văzut pe Alibec când a greșit pasa Budescu?”. Observație subtilă a lui Cârțu

Fostul președinte al Universității Craiova a vorbit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre felul în care Denis Alibec și Constantin Budescu au evoluat împotriva campioanei Estoniei.

Cârțu, observație subtilă despre Budescu și Alibec

la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre Constantin Budescu și Denis Alibec în meciul dintre Farul și Flora Talinn:

„M-am uitat la meci, sigur că nu am văzut tot meciul, dar au fost multe situații când am văzut că Budescu a încercat să facă și faza defensivă. Plus reușitele lui tehnice, pe care le are din naștere, din talentul lui, din genă. Așa a făcut și la partida de ieri.

A avut niște situații bune, niște pase cu Alibec, niște faze frumoase. A părut mult mai bine în repriza a doua, când și adversarul nu a mai putut să alerge.

Farul e clar, disciplina pe care o au ei… e dependentă de Alibec, dovadă că inspirația lui Alibec a deblocat meciul. Când Alibec nu a jucat, nici echipa nu a mers bine”.

„Inspirația lui din teren a ușurat jocul Farului!”

„Inspirația lui și prestația lui din teren a ușurat jocul Farului. L-am văzut și când Budescu a greșit o pasă către el. Nu s-a mai supărat cum se supăra înainte. Are și respectul față de Budi, parcă e mai liniștit.

Poate să fie un public pentru titlu, îți dai seama că poate fi un cuplu pentru titlu. Farul e o pretendentă pentru titlu, sunt multe echipe pretendente. Depinde continuitatea”, a .

„La fel și Craiova și-a luat un jucător foarte bun, dar să vedem cum e și continuitatea. Așa am citit despre el și e marfă de fotbalist, dar să vedem ce poate să joace”, a mai spus Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

