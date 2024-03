La câteva luni după ce a divorțat de Cătălin Dobrescu, Oana Radu a luat o decizie radicală: ”Nu mai vreau să bag gunoiul sub preș”

Oana Radu și-a surprins de curând fanii. Cântăreața a luat o decizie radicală, după ce în urmă cu câteva luni a divorțat de Cătălin Dobrescu. Ce a dezvăluit într-o postare pe rețelele de socializare? A lăsat loc de interpretat.

Hotărârea pe care a luat-o Oana Radu, după ce a divorțat de Cătălin Dobrescu

De când , Oana Radu este mult mai activă pe conturile sale de socializare. Își menține la curent admiratorii cu tot ceea ce face. Nu ezită o clipă în a se și destăinui, așa cum s-a întâmplat de curând.

Îndrăgita interpretă pare că se axează și mai mult pe carieră, de când este o femeie singură. Conform postărilor sale, are tot mai multe concert și lasă de înțeles că se refugiază în muncă pentru a-l da uitării pe cel căruia i-a promis iubire eternă în 2020.

Într-un Instastory recent, în care apare într-o mașină, Oana Radu a stârnit multe dubii. Asta deoarece a precizat că își dorește să abordeze un subiect despre ultimele luni din viața ei, așa cum i-au solicitat cei care îi apreciază activitatea din online.

Oana Radu, hotărâtă să dea cărțile pe față despre trecutul ei

”A venit momentul să vorbim despre ele” , a mai spus Oana Radu referitor la întâmplările din ultimele luni, subliniind că nu-și mai dorește ”să bage gunoiul sub preș”. Nu este exclus, așadar, să abordeze tema divorțului de fostul soț.

”Îmi tot fac curaj să abordez un subiect, despre ultimele luni din viața mea… Despre lucrurile care s-au întâmplat, și despre care mi-ați tot cerut să vorbesc… A venit momentul să vorbim despre ele. Nu mai vreau să bag gunoiul sub preș, pentru că cei ce mă urmăresc și mă văd de atâta timp, au și ei dreptul să știe”, a transmis Oana Radu, în urmă cu puțin timp,

După mai multe zvonuri care circulau în spațiul monden, Oana Radu a confirmat separarea de Cătălin Dobrescu în luna noiembrie a anului trecut. Multă lume a fost surprinsă, deoarece păreau un cuplu care se înțeleg foarte bine. Ei și-au spus ”Da!” în 2020, la starea civilă.

. La un moment dat, într-un interviu pentru o emisiune TV, Cătălin Dobrescu a precizat că separarea a fost de comun acord și că nu ar fi vina lui sau a Oanei Radu, făcând referire la o eventuală infidelitate.

”Dacă am divorțat, spun doar atât. Am divorțat că am considerat noi că nu ne înțelegem, iar dacă a fost vina mea sau dacă a fost vina ei niciodată nu am să spun la televizor, pentru că eu mă consider un bărbat în toate mințile și nu am să o defăimez pe fosta mea soție vreodată sau ea pe mine. Dacă are nevoie de ajutorul meu, o să o ajut în continuare. Ea are viața ei, eu am viața mea.”, a declarat Cătălin Dobrescu pentru