La mai bine de o lună de la nunta cu Robert Stoica, Maria Constantin a făcut dezvăluirea: “El deja era în alt loc”

Maria Constantin a făcut dezvăluirea despre nunta cu Robert Stoica, la mai bine de o lună de la marele eveniment. Cântăreața a spus ce s-a întâmplat la petrecere.

Dezvăluirea făcută de Maria Constantin, la mai bine de o lună de la nunta cu Robert Stoica

cu mai bine de o lună în urmă. La eveniment au fost prezenți membrii familiilor celor doi, dar și prietenii apropiați.

ADVERTISEMENT

La câteva săptămâni de la , Maria Constantin a făcut dezvăluiri despre ce s-a întâmplat în acea noapte. Vedeta a spus că ea și soțul ei abia s-au văzut atunci, deoarece Robert Stoica nu prea a mers pe ringul de dans.

În plus, tematica petrecerii consta în ținute albe, astfel că soțul ei era greu de găsit printre celelalte persoane de la petrecere. Atunci când îl căuta pe soțul ei, artista se întâlnea cu ceilalți invitați, lucru care a făcut ca totul să fie și mai complicat.

ADVERTISEMENT

“În noaptea nunții nu știu dacă ne-am întâlnit de 3-4 ori, pentru că eu eram pe ringul de dans, dar el e puțin mai timid și n-a ieșit pe ringul de dans, abia după puțin timp s-a mai decis puțin, totuși este nunta lui, dar în noaptea respectivă fiind și acea peliculă de apă de la restaurant, mă tot uitam după el și încercam să ajung la el, dar pe drum mă mai întâlneam cu invitați și el deja era în alt loc”, a povestit interpreta de muzică populară pentru .

Își doresc Maria Constantin și Robert Stoica un copil?

Maria Constantin are un fiu din prima căsnicie, în vârstă de 14 ani. Fanii artistei se întreabă dacă aceasta își dorește să aibă un copil cu Robert Stoica.

ADVERTISEMENT

Vedeta ar vrea să devină mamă din nou, însă are niște temeri. Prima sarcină a fost una problematică, așa că se teme că se va întâmpla același lucru și a doua oară. În cazul în care va avea un copil alături de actualul soț, cântăreața va fi recunoscătoare.

“Nu e ceva neapărat pentru noi. Da, ne dorim, dar având în vedere că eu și prima dată când am rămas însărcinată am luat o mulțime de tratamente și știu că am ceva probleme, dar nu știu dacă vor fi vreodată rezolvate.

Cumva, nu mai sper la lucrul acesta. Dacă este să se întâmple și Dumnezeu ne oferă această bucurie, se întâmplă și o să îi mulțumim din suflet.

ADVERTISEMENT

Dacă nu se întâmplă, oricum noi avem minunile din viața noastră, atât eu, cât și Robert, iar noi suntem fericiți”, a declarat artista la Online Story by Cornelia Ionescu.